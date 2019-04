Lubomír Přibyl, který pochází z Blanenska, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V roce 1992 nastoupil do tehdejšího Českého ústavu ochrany přírody (předchůdce dnešní Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky) jako vedoucí ekonomického oddělení na Správě jeskyní Moravského krasu. O tři roky později se stal vedoucím Úseku ochrany a provozu jeskyní.

Dům přírody

V roce 1999 jej ředitel AOPK ČR jmenoval ekonomickým náměstkem a v této funkci Přibyl přešel k 1. 4. 2006 do nově vznikající rezortní organizace Ministerstva životního prostředí – Správy jeskyní České republiky. „Před námi teď stojí několik významných cílů, které bych rád dovedl do zdárného konce. Je to především výstavba Domu přírody Českého krasu u Koněpruských jeskyní, kterým se završí proces úprav turistické infrastruktury ve všech čtrnácti veřejnosti zpřístupněných jeskyních České republiky,“ uvedl Přibyl.

Výkladní skříň

Další významnou výzvou je podle něj také vybudování Návštěvnického střediska Chýnovské jeskyně. „Nezanedbatelnou částí mé činnosti je pochopitelně i prezentace jeskyní veřejnosti. Vždyť tuto výkladní skříň naší péče o přírodu navštíví ročně přibližně tři čtvrtě milionu návštěvníků,“ dodal Přibyl.