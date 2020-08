Lichtenštejnské knížectví se ve sporu s Českou republikou o navrácení zabaveného majetku nevzdává. Nově se tamní vláda obrací na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Důvodem je porušování základních práv. „A to zejména práva na spravedlivý proces, na respektování soukromého a rodinného života včetně práva jedince na volbu vlastní etnické příslušnosti, na ochranu před diskriminací a na ochranu majetku českými úřady,“ zdůvodnil vedoucí informačního a komunikačního oddělení vlády Thomas Weidmann.

Lichtenštejnské knížectví usiluje na jižní Moravě o navrácení hned tří zámků, o které přišlo po druhé světové válce. A to v Lednici a Valticích na Břeclavsku a v Bučovicích na Vyškovsku. „Lichtenštejnsko argumentuje tím, že české soudy vycházely ze sčítání lidu z roku 1930. Hajný ve Velkých Losinách tehdy napsal, že rodina má národnost i mateřský jazyk němčinu. Toto se později uplatnilo i u Benešových dekretů,“ připomněl historik Daniel Lyčka, který se věnuje období vlády Lichtenštejnů v českých zemích.

Rozsudek má ve Štrasburku padnout možná až ve druhé polovině roku 2022. „Je nejvyšší čas, aby se spory konečně vyřešily. To, že majetek vlastně nepatří nikomu, veškerá snažení na jeho udržování a zvelebování komplikuje, což mu rozhodně neprospívá,“ zdůraznil Lyčka.

Národní památkový ústav, který všechny tři zmíněné objekty spravuje, nyní vyčkává s jejich nákladnějšími opravami. „Podle zákona o majetku státu a stávajících rozpočtových pravidel musíme dělat ty opravy a údržbu, které zabrání v degradaci památek. Nicméně žádné investiční a rozvojové projekty,“ potvrdil ředitel Územní památkové správy v Kroměříži Petr Šubík.

V Lednici kvůli žalobám stopli velký projekt na rekonstrukci zámeckého parku, katakomb pod skleníkem, maurského domku i zázemí pro návštěvníky za více než dvě stě milionů korun. „Chceme ještě žádat ministerstvo kultury o peníze na jednotlivé investice, a projekt rozdělit. Opět bychom ale dělali pouze ty projekty, které by technicky památku nezhodnocovaly. Spíše půjde tedy o řešení havarijních stavů. Zbudovat chceme určitě například sociální zařízení u minaretu,“ zmínil Šubík.

Zdroj: MixMedia

Červenou má také projekt na dobudování zázemí pro návštěvníky a rekonstrukce podkroví na zámku ve Valticích. „Ovšem nakonec opravíme pouze to nejnutnější, tedy střechy, krovy a fasády. Podobně je tomu i v Bučovicích. Aktuálně máme připravenou pouze opravu arkád, které jsou v havarijním stavu. S ničím více nepočítáme,“ vyjmenoval Šubík.

Lichtenštejnský korunní princ Alois loni v květnu v rozhovoru pro Deník Rovnost zdůraznil, že i kdyby jeho rod získal zpět zabavené majetky, k jejich uzavření rozhodně nedojde. „Naše rodina byla jedna z prvních, která už v devatenáctém století ve Vídni, ale i v Lednici otevřela umělecké sbírky a galerie, zahradu ve Vídni nebo v Lednici veřejnosti. Snažíme se o to pravidelně prostřednictvím našich knížecích sbírek, které vystavujeme všude po světě. Naše rodina má velký zájem o to, aby tyto historické kulturní statky sdílela s veřejností. A naštěstí k tomu máme i finanční možnosti. A tak by tomu bylo i v České republice. Památky v Lednici a Valticích by veřejnosti samozřejmě zůstaly přístupné,“ řekl korunní princ.

Obavy, že by došlo k uzavření památek, nemá ani historik Lyčka. „Neobávám se toho, že by ať už jakékoli rozhodnutí mělo mít vliv na návštěvníky. Pokud by i k navrácení majetku došlo, předpokládám, že by jej spravovali tak jako dosud Češi. Neočekávám, že by sem přijel někdo z Lichtenštejnska nebo Rakouska,“ myslí si.

Podobně hovořil i valtický starosta Pavel Trojan „Se zámkem velice dobře jako město spolupracujeme, ostatně jsme i partnerem nově vzniklého Národního centra divadla a tance. Je faktem, že Lichtenštejni podporovali na jihu Moravy řadu akcí, a některé i nadále podporují. Namátkou například Lednicko-valtický hudební festival. I kdyby se stali opětovnými vlastníky památek, předpokládám, že by je nadále zvelebovali, což by určitě nebyl krok zpět. Věřím, že tak, jak se zámkem nyní spolupracujeme, bychom spolupracovali i nadále,“ nechal se slyšet Trojan.

Ani sami turisté obavy z rozhodnutí soudů nemají. „Ať už to dopadne jakkoli, hlavně, ať už je jasno. Lednický zámek je ve velice pěkném stavu, nevím, kolik do něj stát investuje. Nicméně si myslím, že i kdyby ho získali Lichtenštejni, nechali by si ho určitě k zisku. Možná nějaký méně navštěvovaný zámek by zavřeli a nechali si ho jako svoje letní sídlo v České republice, což by bylo logické. Ale těžko mluvit za ně. Každopádně u Lednice a Valtic by jen těžko mohli zámky bez příjmů udržet,“ zamyslel se například Lukáš Halama z Malé Skály na Liberecku.