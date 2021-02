Spolek pro Grand Prix do insolvence: vrácení peněz za vstupenky je zatím nejisté

Spolek pořádající motocyklovou Grand Prix v Brně může jít do insolvence. Ve čtvrtek o tom rozhodli krajští zastupitelé. Napodobili tak své brněnské kolegy, kteří o návrhu rozhodli už v lednu. Pro bylo pětatřicet zastupitelů, třiadvacet se jich zdrželo. „Snažíme se ještě dělat smírčí kroky vůči Automotodromu Brno, abychom do insolvence jít nemuseli, ale nyní nic nenapovídá tomu, že by se něco změnilo," řekl hejtman Jan Grolich.

Závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Spolek má nyní nezaplacený závazek vůči promotérovi závodu společnosti Dorna za ročník 2020, nevrátil všem peníze za vstupenky za loňský ročník a nezaplatil nároky Automotodromu Brno. „Jsou za nájem za ročník 2021, který se nepojede, a potom na náklady za opravy za uplynulých pět let, které s námi zástupci společnosti v uplynulých pěti letech nekonzultovali," zmínil Grolich. Je to pocit štěstí i zadostiučinění, říká o MotoGP ředitelka Automotodromu Brno Přečíst článek › Podle něj Dorně nyní spolek dluží asi sedmadvacet milionů korun Dorně, třicet milionů za vstupenky a nároky Automotodromu jsou v součtu šedesát milionů korun. Přesný termín, kdy kraj s městem návrh na insolvenci podají, není podle hejtmana Grolicha jasný. „Věc nyní předáme právníkům," doplnil. Žena v problémech v brněnském Pisáreckém tunelu: pomohl až pětadvacátý řidič Přečíst článek › Brněnská primátorka Markéta Vaňková v úterý mluvila o řádu dnů nebo maximálně desítek dnů. „Necháváme si zpracovat právní rozbor, jestli by bylo možné vyplatit diváky, kteří si zakoupili vstupenky pro ročník 2020. Ale zatím tato možnost není zcela jistá, takže o ní nechci hovořit více podrobně," sdělila Vaňková. Podle bývalého hejtmana Bohumila Šimka je takřka jisté, že závody už se do Brna v budoucnu nevrátí.