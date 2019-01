Jižní Morava /TIPY NA VÍKEND/ - Více než tři tisíce psů bude tento víkend k vidění v pavilonu V brněnského výstaviště. Spolu se svými páníčky se tam zúčastní Hanácké národní výstavy, kterou už počtrnácté pořádá Moravskoslezský kynologický svaz. Výstava patří mezi největší události spojené s chovem psů v České republice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Pod záminkou soupeření čtyřnohých miláčků se na ní každoročně potkávají tisíce lidí. Patří k nim také Kateřina Terčová. „Výstavy jsem se v minulosti několikrát zúčastnila jako vystavující, letos se půjdu pouze podívat, jaké nejkrásnější pejsky tu máme,“ uvedla.

Dříve než některá ze soutěžících zvířat titul nejkrásnějšího psa získají, musejí projít přísným hodnocením, které mají na starosti zkušení kynologové. „Psi jsou už při přihlášení rozděleni na tři skupiny, a to lovecké, sportovní a společenské. Podle plemen je dále dělíme ještě do deseti menších soutěžních kategorií,“ vysvětlil pořadatel výstavy Lubomír Široký.

Každého ze zúčastněných psů prohlížejí rozhodčí samostatně. „Nebodujeme jenom jejich vzhled, ale také stavbu těla a kvalitu chůze,“ popsal průběh soutěže Široký.

Psi musejí být dobře vycvičeni. „Rozhodčí zvířatům kontrolují například také zuby. Musíme mít tedy jistotu, že pes bude poslušný a hodnocení v klidu vydrží,“ vysvětlil Široký.

Hanácká národní výstava psů



- Kdy: sobota a neděle, 9.00 až 18.00

- Kde: Výstaviště Brno

- Za kolik: dospělí 100 Kč, děti, studenti a senioři 50 Kč

Psi jsou sudími hodnoceni přímo před návštěvníky výstavy, zájemci se tak mohou pokusit například o vlastní hodnocení čtyřnohých mazlíčků. Z každé skupiny vzejde jeden vítěz, který se následně utká s nejlepšími psy jiného plemene. Nejlépe ohodnocený pes na konci dne získá titul nejkrásnější pes dne. „Soutěží se oba dva dny. Závěrem výstavy je finále mezi dvěma vítězi z jednotlivých dnů,“ vysvětlil Široký.

Na výstavu se o víkendu chystá také Jana Laštovičková z Prahy. Svého svěřence, stafordširského bulteriéra, ale tentokrát nechává doma. „V Brně budu soutěžit s buldočkem, který patří kamarádce. Ona nemá výstavy ráda, já si je užívám. Baví mě prohlížet si ostatní psy a povídat si o nich s jejich páníčky,“ uvedla dívka.

V loňském roce výstavu navštívily přibližně tři tisíce lidí. Nejen na setkání s ostatními chovateli se těší také Kateřina Terčová. „Výstavy jsou skvělé pro potkávání starých známých i nových lidí. Vždy mě také překvapí, kolik zajímavých psů pokaždé objevím,“ svěřila se žena.

DALŠÍ JIHOMORAVSKÁ LÁKADLA

Lidé sjedou kopec na čemkoli

V Blansku se lidé v sobotu utkají na Bláznivých závodech ve sjezdu na čemkoliv. V rekreační oblasti Palava na kopci na přehradě se tři nejrychlejší závodníci dočkají odměny. Tři nejzajímavější sjezdové prostředky získají zvláštní cenu. Fantazii odvážlivců se meze nekladou. Jedna jízda bude stát deset korun. Akce se koná pouze na zasněženém kopci, a to od tří hodin odpoledne.

Ochutnají na čtyřicet vzorků

V Zaječí si zájemci v sobotu pochutnají ve Vinařství U Kapličky při Tříkrálovém koštu mladých vín. Lidé si tam dopřejí více než čtyřicet vzorků vín a poslechnou si tradiční cimbálovou muziku Cuveé Band. Návštěvníci také ochutnají domácí zabijačkové speciality. Akce začne v šest hodin večer.

Přenesou se do první republiky

V Kyjově si příznivci nostalgie dávných časů zatančí na Dobovém plesu. Návštěvníci se dočkají noblesy doby Oldřicha Nového a Adiny Mandlové. Čeká na ně i stylový program, dobové fotoateliéry a ochutnávky vín. Ples ze 30. a 40. let se uskuteční v sobotu od osmi hodin večer v estrádním sále Městského kulturního střediska v Kyjově. Vstupné je 250 korun.

V zooparku budou lidé zpívat

Ve vyškovském zooparku na Hanáckém statku se bude v sobotu odpoledne konat již třetí ročník pěvecké soutěže Novoroční stodola. Soutěže se zúčastní zpívající jednotlivci nebo skupiny. Účastníci musí být schopni zazpívat pět písní bez doprovodu nebo s doprovodem libovolných hudebních nástrojů. Začátek je ve tři hodiny a vstupné je čtyřicet korun.

Vyrazí na novoroční výšlap

Moravskokrumlovští výletníci chystají první Novoroční výšlap. Zájemci pojedou v sobotu ve čtvrt na jedenáct vlakem z Krumlova do Radostic, kde jejich putování začne. Od nádraží zamíří k rozhledně Hlína a na vyhlídku Na Oklikách, odtud výšlap pokračuje do Ivančic. Vytrvalci se pak do Krumlova vrátí pěšky okolo řeky Rokytné.

KOMPLETNÍ SEZNAM VŠECH JIHOMORAVSKÝCH TIPŮ NA VÍKEND NAJDETE V PÁTEČNÍM (11.1.2019) TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.