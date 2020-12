V nebezpečnou jízdu se proměnilo ve čtvrtek ráno cestování po jihomoravských silnicích. Problémy působí čerstvě napadený sníh i ledovka. Jihomoravští policisté evidují už desítky nehod. Cestování po Brně vázně, některé spoje městské hromadné dopravy nabírají až dvacetiminutová zpoždění.

Nehoda na silnici 403 mezi Dobelicemi a Hostěradicemi | Video: HZS JMK

Jen od půlnoci do čtvrteční osmé hodiny ráno měli policisté nahlášených šestatřicet dopravních nehod a havárií. Do druhé hodiny odpoledne se počet ještě několikanásobně zvýšil. „Do druhé hodiny jsme řešili v dopravě téměř dvě stovky událostí. To je několikrát více, než obvykle. Naštěstí se všechny nehody obešly bez vážných zranění," uvedl ve dvě hodiny odpoledne policejní mluvčí Bohumil Malášek.