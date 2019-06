Z Letovic na Blanensku vyrazí skupina asi třiceti lidí. Patří mezi ně i Jana Zítková. „Jedu spolu s manželem a se známými v patnáctičlenné skupině vlakem. I když je cesta komplikovanější, chceme jet. Protestovat budeme, dokud nebudou naše hlasy vyslyšeny,“ uvedla žena.

Podle Drahy Kráčmarové ze spolku PaLetA se Letovičtí do celorepublikových protestů zapojili v Jihomoravském kraji mezi prvními. „S místy ve vlacích je to zoufalé. Obraceli jsme se na České dráhy a přišla nám odpověď, že spoje bohužel navyšovat nebudou. Asi patnáct lidí proto pojede auty,“ řekla Kráčmarová.

POSÍLIT SPOJE JE SLOŽITÉ

Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský tvrdí, že dopravce obsazenost spojů monitoruje. Jejich posílení je však často složité. Například v Brně kvůli výluce a omezené kapacitě tamních stanic. „Cestujícím, kteří v neděli pojedou do Prahy na demonstraci, doporučujeme včasnou rezervaci nebo volbu jiného, dřívějšího spoje. Nebo soupravy s větším počtem zastávek. Například rychlíky Svitava,“ informoval mluvčí. Dodal, že z Prahy v neděli odjíždějí vlaky do Brna až do večerních hodin.

Demonstrace na Letenské pláni

• Největší demonstrace na našem území od roku 1989 se koná v neděli v 16.30 v Praze na Letné.

• Akci zaštiťuje spolek Milion chvilek.

• Organizátoři protestu požadují mimo jiné demisi premié-ra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

• Podle odhadů organizátorů má na Letnou dorazit přes dvě stě tisíc lidí.

• Z Brna má dorazit odhadem až dva tisíce protestujících.

K výjezdu na Letenskou pláň vyzývali minulý týden lidé také na demonstraci na Masarykově náměstí ve Znojmě. „Pojedou dva autobusy, odhaduji asi stovku lidí. Proč protestujeme? Nesouhlasíme s politikou trestně stíhaného premiéra spojeného s komunistickou Státní bezpečností a také vyslovujeme požadavek na odstoupení ministryně Marie Benešové,“ řekla organizátorka znojemských demonstrací Martina Špačková.



Z Brna má podle Hany Strašákové ze spolku Společně Brno vyrazit na Letnou patnáct set až dva tisíce lidí. Autobusy, vlakem i auty.



Demonstranti, kteří vyrazí na Letnou po silnici, musejí počítat s tím, že můžou mít problém zaparkovat. „Snažíme se zajistit dostatek parkovacích míst v blízkosti Letné. Rezervace máme rozjednané například na Florenci,“ řekl Daniel Dvořák z týmu organizátorů letenské demonstrace. Tu zaštiťuje spolek Milion chvilek.

JAN CHARVÁT, KAROLÍNA TOMEČKOVÁ