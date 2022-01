Oproti roku 2020 je sice počet odbavených cestujících zhruba o sto tisíc vyšší, avšak stále je to pouze třetina oproti úspěšnému roku 2019. Ekonom Petr Pelc věří, že by se letiště mohlo v příštích letech na čísla před koronavirovou pandemií vrátit, a dokonce je i překonat. „Před pandemií byl poměrně velký nárůst možností cestování s agenturami, levné lety. Tohle Brno potřebuje. Dovedu si představit, že už tento rok bude výrazně lepší než dva předchozí,“ uvedl.

Jihomoravský kraj má s Brnem z minulých let uložené peníze v Jihomoravské rozvojové společnosti, které jsou určené právě na podporu nových linek. „Bohužel, v dnešní situaci jsou jakákoli jednání složitá. Hledáme hlavně partnera, pro kterého bude linka ekonomicky zajímavá, a my ho podpoříme. Měla by mít potenciál se po čase zaplatit sama a ne, že po konci podpory zmizí,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Boskovičtí investují do kamerového systému, strážníci dostanou videostěnu

Velkým plusem je v současné době pro brněnské letiště start nové nákladní linky DHL Express i tradiční TNT/FedEx. „Stojí za tím, že jsme v loňském roce odbavili skoro třináct tisíc tun nákladu. To je třikrát víc než předloni,“ srovnával mluvčí Splavec.

Zároveň ujistil, že nadále zůstává pro letiště v Tuřanech prioritní doprava pro běžné cestující. „V dobách krize je to ale právě nákladní, která ji vhodně doplňuje,“ dodal.

Letiště Brno



odbavení cestující:



- 2021: 186 368



- 2020: 86 089



- 2019: 543 633



pravidelná linka: Brno Londýn



odbavený náklad:



- 2021: skoro 13 tisíc tun



- 2020: přes 4 tisíce tun



- 2019: 3 a půl tisíce tuny

Minulý rok byl krizovým také pro vídeňské letiště. Za celý rok odbavilo letiště Schwechat pouze 10,4 milionu pasažérů, tedy o sedmašedesát procent méně než v předkrizovém roce 2019. Představitelé letiště ale věří v postupný návrat cestujících. Letos předpokládají, že odbaví sedmnáct až dvaadvacet milionů cestujících, což by odpovídalo polovičnímu objemu pasažérů z dat roku 2019.

V brněnských ulicích testují nový dvanáctimetrový autobus, podívejte se

Schwechat se také bude muset vypořádat s výpadkem obratu ve výši 1,3 miliardy euro, s kterým souhrně počítá za roky 2021 až 2023.

Aby měli cestující z jihu Moravy co nejrychlejší a nejjednoduší cestu až na vídeňské letiště, rozhodli se představitelé města Brna a Jihomoravského kraje podpořit myšlenku přímého železničního spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm.

Před Vánocemi radní schválili deklaraci. „Vlak na Vídeň smysl dává. Proto rada schválila deklaraci s městem Brnem na podporu zlepšení dopravní dostupnosti Brno – Vídeň. Shodou okolností jsem o tom mluvil se zástupci brněnského letiště a ti to jako problém nevnímají," sdělil hejtman Grolich.

Náhle zemřel pohořelický farář Svoboda: Bude nám chybět, zní z města

Zanedbatelný vliv na provoz brněnského letiště bude mít chystaná linka do Vídně i podle ekonoma Pelce. „Pomůže to cestujícím, ale v rámci letů, co teď brněnské letiště využívá, to nebude výrazný zásah," zhodnotil.