Poměr hlasů byl šest ku pěti. Jedním z hlavním faktorů byl čas. „Veškeré varianty trvalého umístění by trvaly roky, během kterých by dílo muselo čekat v depozitáři a být skryté návštěvníkům. Proto jsme intenzivně hledali možnosti dočasného vystavení,“ uvedla pražská radní Hana Třeštíková.

Krumlov se na přijetí pláten připravuje. Podle starosty Tomáše Třetiny už má hotovou projektovou dokumentaci a vyčleněné peníze z rozpočtu. „Stavební prostory jsou hotové a nachystané, ale potřebujeme k instalaci provést nějaké úpravy,“ popsal starosta.

Výstavní prostory zámku už nyní splňují klimatické podmínky pro uchování výtvarných děl. Konečné úpravy má město dokončit do jara příštího roku.

Jestli se epopej skutečně vrátí na jižní Moravu, zatím není jisté úplně. Kulturní výbor může jen předat své doporučení. O věci teprve rozhodne pražské zastupitelstvo. Za krumlovský zámek se ovšem v petici postavilo také sedmašedesát senátoru a John Mucha.

Svůj návrh hodlá Třeštíková přednést zastupitelům na začátku listopadu. Díla by tak mohla být zpět na Znojemsku už v létě příštího roku. Nezůstala by tam však natrvalo. Praha zapůjčí Epopej na pět let, mezitím má pro ni hledat trvalé umístění v hlavním městě.

V návrat pláten doufají i Krumlovští. „Epopej do našeho města patří. Je dobré, že Krumlov hlasování vyhrál, byť jen o jeden hlas. Rád bych dílo viděl znovu,“ svěřil se místní Jiří Husák. Připomněl i protesty, které doprovázely odvoz pláten z Moravy před několika lety.

Krumlov v současné době zámek rekonstruuje. Starosta zdůraznil, že opravují jižní křídlo zámku. Epopej přitom plánuje vystavit ve východním křídle. „Samozřejmě uděláme maximum pro to, aby nedošlo vůbec ke kontaktu oprav na jižním křídle s vystavením Slovanské epopeje,“ slíbil Třetina.

Při hlasování byl druhou možností pro dočasné umístění pláten zámek ve Zbraslavi. Tam by však byly nutné investice do úprav zámku, aby splňoval technické požadavky.

Jako další variantu prověřovala radní Třeštíková i Veletržní palác v Praze, kde ale kvůli plánovaným výstavám není možné v dohledné době Epopej umístit. Neprošla ani Jízdárna Pražského hradu.

KRISTÝNA SKLENÁŘOVÁ