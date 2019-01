Jižní Morava – Hlášky učitelů, fotky z akcí nebo rozhovory se zajímavými studenty plní stránky jihomoravských školních časopisů. Některé z nich si žáci tvoří sami, s jinými jim pomáhají učitelé. Organizátory soutěže školních časopisů ale překvapila častá cenzura.

Titulní strana časopisu Jihomoravského kraje Gilotina, kterou vydávají studenti gymnázia v brněnských Řečkovicích. | Foto: archiv

Už několik let se jihomoravské školy mohou přihlásit do soutěže školních časopisů, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů České republiky. Organizátoři vyzdvihují kvalitu textů i grafického zpracování. Překvapilo je ale, jak silnou roli mají při výrobě učitelé. „Nejedná se jen o jazykovou korekturu, časopisy často podléhají i tematické cenzuře. Žáci a studenti s tím hodně bojují," zdůraznil organizátor soutěže Petr Kantor.

Většinou jsou ale učitelé pouze rádcem. Je tomu tak i u jednoho z nejlépe hodnocených časopisů Jihomoravského kraje Gilotina, kterou vydávají studenti gymnázia v brněnských Řečkovicích. „Vychází už osmnáct let. Připravují ji studenti společně s jednou z učitelek. Zaměřují se na to, co se děje ve škole i mimo ni, na to, co je baví. Vydávají ji jednou měsíčně a stojí deset korun," vysvětlil ředitel školy Peter Krupka. Školu navíc nestojí vydávání časopisu skoro žádné peníze. „Máme totiž sponzorskou dohodu s tiskárnou," dodal Krupka.

Na jiných školách připravují studenti časopis sami. Tak už čtrnáct let vznikají Gympl Times na znojemském gymnáziu. „Náš časopis má stálou redakci o čtrnácti lidech a dohromady se podílíme na přípravě každého čísla. Jeden z nás se obzvlášť zaměřuje na grafické zpracování. Pravidelně oslovuji také studenty mimo redakci nebo i bývalé absolventy naší školy, kteří nám do časopisu mohou přispět zajímavým tématem," přiblížila šéfredaktorka Karolína Pelíšková, která v redakci pracuje půl druhého roku.

