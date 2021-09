Průměrný věk hospitalizovaných pacientů se pohybuje okolo sedmdesáti let. „Většina z nich je polymorbidních. To znamená, že trpí větším počtem různých závažných chorob. Paní Iva T. je výjimkou. Je zdravá a ani žádné léky neužívá,“ vysvětlila primářka.

Podle lékařky jsou aktuálně na covidové jednotce intenzivní péče dva pacienti. Jeden z nich je dokonce na plicní ventilaci. „Obecně se nedá říci jaká sociální skupina lidí odmítá očkování více. Při rozhodování hraje velkou roli přístup ostatních členů rodiny,“ sdělila Pařízková. Ve většině případů přichází do nemocnice lidé, kteří se nakazili doma od své nejbližší komunity.

Podle primářky z kliniky infekčních chorob Radany Pařízkové mají očkovaní lidé lehčí průběh onemocnění, přesto se tomu někteří brání. „Problém je, že věří různým fámám. Mezi ty raritní patří ta, že jim to nedovolí bůh,“ uvedla primářka.

Ve čtvrtek už byly horečky neúnosné, tak vyrazila do nemocnice, kde ji vyšel pozitivní test. Hned ji lékaři nechali na klinice infekčních chorob, kde stráví pět dní. O očkování stále neuvažuje. “Vakcína je ještě neověřená a říkala jsem si, že ten covid zvládnu,“ dodala pacientka. Pravděpodobně se nakazila v nemocnicích, kam nedávno chodila kvůli jiným vyšetřením. Její partner je teď také pozitivní. Ten má především dýchací problémy.

První příznaky onemocnění se u ženy objevily zhruba před týdnem. Už od začátku byly podle jejích slov dramatické. Přesto se je rozhodla prvně léčit medikamenty sama. „Měla jsem devětatřicítky horečky. Dýchací problémy jen při nějaké námaze. Hned první den jsem si udělala test. Ten vyšel negativní, tak jsem si koupila paralen a čekala až to přejde,“ uvedla žena.

Dvanáct lůžek z celkových dvaadvaceti je už v brněnské bohunické nemocnici obsazených pacienty s koronavirem. Na jednom z nich leží od čtvrtku čtyřicetiletá žena v domácnosti Iva T., která si nepřála zveřejnit celé jméno. Redakce Rovnosti ho ale zná. Dlouho ji trápily neustupující vysoké horečky, kašel a rýma, proto se svěřila do rukou lékařů. Očkování stále odmítá.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.