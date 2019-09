Sportoviště město vybudovalo nedaleko zimního stadionu, tenisových kurtů a cyklostezky ve Smetanových sadech. Za bezmála pět milionů korun. „Skatepark je na asfaltové ploše, kterou už v minulosti skateboardisté využívali. Staré mobilní překážky z kovu ale musely ustoupit stavbě nového zimního stadionu. Od začátku jsme plánovali, že se překážky v moderním pojetí na plochu vrátí a doplní nabídku sportovního vyžití v této lokalitě,“ uvedl vyškovský starosta Karel Jurka.

O podobném zázemí si jezdci na prknech s kolečky v Boskovicích, druhém největším městě na Blanensku, mohou nechat jen zdát. Skatepark s kovovými překážkami tam sice před lety fungoval v Mánesově ulici, po stížnostech místních na hluk ho ale vedení města zrušilo. „Od té doby se o skateparku v Boskovicích jen mluví. Uvažovalo se o několika lokalitách. Nedávno jsme vedení města navrhli plochu v Doubravách nedaleko Sportparku. Jednalo by se o betonový monolit. Skatepark by vyšel zhruba na pět milionů,“ řekl Deníku boskovický skejťák Radek Přibyl. Právě v Doubravách na okraji města by podle něj odpadl problém se stížnostmi na hluk.

O výstavbu sportoviště ve městě usiluje už bezmála dvacet let. „Provizorně jezdíme na betonu v letním kině, kde máme uskladněné překážky. Aktivních starších jezdců je nás kolem patnácti. Plus školáci a jezdci na kolech. Byla by škoda, kdybychom neměli žádné následovníky. Jen z videí se děti na prkně jezdit nenaučí,“ posteskl si Přibyl.

V Hodoníně tamní skatepark v ulici Měšťanská opravili před několika lety. Kompletní rekonstrukce včetně nové betonové plochy, oplocení a všech překážek vyšla město na bezmála tři miliony korun.

To znojemský skatepark u Sokolské ulice má za sebou už druhou opravu a modernizaci za posledních deset let. Skejťáci tak mohou využívat minirampu a další překážky, které si před lety sami navrhli. Opravou prošel i skejťácký bazén v Holandské ulici. „Na opravy obou skateparků město uvolnilo téměř jeden milion korun,“ řekl znojemský starosta Jan Grois.