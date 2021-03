Známá památka brzo přesto ožije. „Přijedou k nám totiž filmaři kvůli natáčení pokračování historického seriálu Marie Terezie,“ připomíná průvodkyně Eva Kellnerová, když ukazuje jednotlivé historické sály, které jsou stále udržované a připravené k návratu lidí.

Jsou to místa, kde se psala historie. Příkladem je třeba balkon s výhledem na zámecký park, na kterém císař Napoleon promlouval se svým slavným projevem k francouzským vojákům po vítězné bitvě u Slavkova.

Na návštěvě ve Slavkovském zámku

Budoucí návštěvníci se přitom mohou těšit na spoustu novinek, které jim zážitek zpestří. „Připravujeme například prohlídky zámeckých krovů, kam se návštěvník běžně nedostane. V plánu jsou i kostýmové prohlídky na téma oživlé historie nebo pohádky. Termíny zveřejníme na našich webových stránkách,“ popisuje David Kučera z programového oddělení.

Zájemci nezamíří pouze do sálů, ale také do zámeckého podzemí na expozici práva útrpného. V plánu je letos také tradiční Veteranfest, kdy se do Slavkova sjíždějí majitelé historických aut z celé republiky.

„Venku dále chystáme spoustu hudebních akcí, divadelní vystoupení nebo jarmarky, které jsou u nás velice populární. Připravujeme také festival živých soch, což je u nás něco nového. Toto umění budeme moci obdivovat v zámeckém parku,“ vyjmenovává ředitelka zámku Eva Oubělická.

I v době uzavření nalézají děti hry připravené v zámeckém parku. „V dolní části se jedná především o hry naučné a poznávací pro menší dětí, zatímco v horní části najdou vzdělávací aktivity hlavně starší děti. Pokračujeme v tom už půl roku. Po otevření je pak chceme pozvat na „Šifru pana knížete“ do zámeckých sálů,“ dodává Kellnerová.