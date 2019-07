Poničené dřevěné kůly v rybníce, které mají za úkol zabránit vymílání břehů, a škoda přesahující padesát tisíc korun. Tato událost, jež se stala před nedávnem v Bořeticích na Břeclavsku, přinutila vedení obce k ráznému kroku. Tím bylo zřízení hlídací bezpečností agentury.

Její pracovníci zajíždějí do obce od prvního července. „Stále častěji se objevovaly výtržnosti mladých, kteří nám ničili obecní majetek. Proto jsme na zkušební dobu objednali bezpečnostní službu, která bude v nepravidelných intervalech dojíždět do Bořetic a kontrolovat problematická místa,“ vysvětlil tamní starosta František Petrásek.

Security službu mají zatím domluvenou na osm hodin v týdnu. „Čtyři v týdnu, čtyři pak o víkendu. A to především v pozdních odpoledních a nočních hodinách,“ upřesnil starosta.

Pracovníci agentury mají i jisté pravomoci. „Mohou výtržníky legitimovat. Kromě toho mají v autech i na oblečení nainstalované kamery. V případě potřeby je zapnou a záznam pak předají státní policii,“ osvětlil Petrásek.

O tom, že by v Bořeticích zřídili obecní policii, nikdy neuvažoval. „Máme třináct set obyvatel, byla by to velká finanční zátěž. Strážníci z Hustopečí k nám také zajíždět nemohou, nemají personál,“ zamítl Petrásek.

Bořetičtí se nechali inspirovat v Kloboukách u Brna. Tam bezpečnostní agenturu úspěšně využívají již několik let. „Kdysi jsme měli městskou policii. Strážník šel ale do důchodu a už jsme jej nikým nenahrazovali. Hlídkovou službu máme domluvenou na asi sto sedmdesát hodin v měsíci. A osvědčila se. Lidé zaměstnance agentury, který sem jezdí, znají. Mají na něj i telefonní kontakt a když se objeví nějaký problém, spojí se s ním,“ prozradil kloboucký starosta Pavel Volek.

V Bořeticích i Kloboukách se shodují, že smlouva s bezpečnostní agenturou není nedostupným luxusem. „Ročně zaplatíme přes čtyři sta tisíc. Městská policie by nás stála zhruba stejně, přibyly by nám ale navíc starosti se školením a další administrativou,“ sdělil Volek.

Před několika lety začali využívat bezpečnostní agenturu také ve Chvalovicích na Znojemsku. Jejím úkolem bylo odlákat prostitutky ze silnice vedoucí ze Znojma do Rakouska. „Spolupráci jsme již pozastavili. Ale jednoznačně se nám osvědčila. Nyní pracujeme na novém kamerovém systému a více spolupracujeme i se státní policií,“ řekl místostarosta Chvalovic Robert Vaněk.

Na Blanensku zajížděla svého času agentura do Velkých Opatovic. „To když tam městská policie fungovala omezeně. Jinak každá obec spolupracuje s městskou policií, která tyto služby zajišťuje,“ uvedla mluvčí blanenských policistů Lenka Koryťáková.

Bezpečnostní agentury jako nástroj prevence vítá i Hana Kotoučová z Blanska. „Myslím si, že pořádkové agentury jsou prospěšné. Lidé se cítí bezpečněji ve vesnicích, kde nemají svou policii,“ řekla Kotoučová.

Bezpečnostní agentury v obcích

Břeclavsko

- služby bezpečnostní agentury využívají několik let v Kloboukách u Brna. Ročně je její pronájem vyjde na něco přes 400 tisíc korun

- od července letošního roku dojíždějí pracovníci security agentury také do Bořetic. Na pořádek dohlížejí osm hodin týdně. Za každou hodinu zaplatí obec 230 korun.

Blanensko

- na Blanensku využívali služby bezpečnostní agentury ve Velkých Opatovicích. A to v době, kdy tam městská policie fungovala pouze omezeně.

Znojemsko

- na Znojemsku si služby security agentury objednali před čtyřmi lety ve Chvalovicích. Cílem bylo vymýtit prostituci ze silnice vedoucí ze Znojma do Rakouska.

IVA HAGHOFER

KATEŘINA VAJSOVÁ