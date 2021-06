Schváleno pražskými zastupiteli. Slovanská epopej Alfonse Muchy se může přestěhovat do Moravského Krumlova. Pětileté zapůjčení celkem dvaceti velkoformátových obrazů Alfonse Muchy dnes stvrdili zastupitelé hlavního města Prahy napříč politickým spektrem.

Zastupitelé hl. m. Prahy napříč politickým spektrem potvrdili ve čtvrtek 17.6.2021 dřívější rozhodnutí pražských radních o uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu pěti let. | Foto: Se souhlasem hl. m. Prahy

Podle pražské radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hany Třeštíkové se po měsících jednání a schůzek s odbornou veřejností, koaličními partnery i opozicí, podařilo ukončit více jak stoleté období nejistot ohledně Slovanské epopeje. „Mám velkou radost, že jsme našli řešení, a především shodu na jejím budoucím osudu. Tento slavný cyklus pláten Alfonse Muchy, za nímž jezdí návštěvníci z celého světa, najde nyní na pět let dočasný domov v Moravském Krumlově, aby se poté vrátil do Prahy, kde bude na 25 let vystaven v paláci Savarin, zatímco mu Praha postaví na Těšnově vlastní reprezentativní prostor, jak si to sám autor přál,“ řekla.