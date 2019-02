Brno — Karcinom plic je jedním z nejběžnějších a nejsmrtelnějších typů nádorů v Evropě. Pokud je včas zachycený, výrazně se zvyšuje šance pacienta na přežití a úplné vyléčení. S tím má pomoci mobilní aplikace LungScreen. Lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně připravili studii k jejímu využití.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Na nemoci spojené s kouřením zemře ročně v České republice asi 18 tisíc lidí. „Kouření a rizika s ním spojená jsou vnímána jako zcela zásadní faktor, který roky negativně ovlivňuje zdraví. Naší snahou je pacienty léčit těmi nejkvalitnějšími a nejmodernějšími metodami a navracet je do běžného života. S úspěšnou léčbou ale úzce souvisí i prevence a proto přicházíme s návrhem projektu, který by napomohl včasnému záchytu karcinomu plic,“ uvedl ředitel svatoanenské nemocnice Martin Pavlík.



Studii lékaři vyhodnotí za několik měsíců. Podle mluvčí nemocnice Petry Veselé data vyplynou ze statistiky sledující, kolik lidí bylo na základě aplikace vyšetřeno, jaký měli nález a kolik z nich podstoupilo operaci. Do celostátní studie se kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny zapojilo dalších pět center.

Aplikace LungScreen vznikla v roce 2015 v Maďarsku, v tuzemsku je na chytrých telefonech dostupná od loňska. „Pacient má možnost si stáhnout zadarmo aplikaci prostřednictvím QR kódu a udělat si sám vyhodnocení svého rizika rakoviny plic,“ přiblížil přednosta první chirurgické kliniky svatoanenské nemocnice Ivan Čapov. Upozornil však, že neslouží jako náhrada lékařského vyšetření.



Poprvé si ve středu aplikaci vyzkoušel student Jakub Mrázek. „Sám nekouřím, ale ve svém okolí mám spoustu kuřáků, takže otestovat si stav plic je pro mě dobrou prevencí,“ řekl.

NIKOLA PAVLASOVÁ