„Většina členů a členek sboru se také věnuje ochotnickému divadlu. S naší již druhou hrou Mrazík a jeho mrazivá tajemství slavíme velké úspěchy napříč okresem,“ podotkl František Bednář. Členové ale vyjíždějí také k zásahům. Jednotka se vyznamenala například při nočním požáru stodoly, který v obci vypukl v lednu roku 2015.

Hasiče před dvěma roky prověřila také povodeň po přívalovém dešti. „Během zásahu jednotka převážela místní občany přes zatopenou komunikaci, aby se mohli dostat ke svým domovům. Po opadnutí vody jednotka očistila od bahna místní komunikaci, zavezla vymleté díry a posbírala naplavený odpad,“ popsal velitel zásahové jednotky František Bednář.

Filmový ateliér

Počátky sboru dobrovolných hasičů Jasinov se datují do roku 1942. U zrodu tehdy stáli tři zakládající členové, místní občané Sychra, Řehoř a Holek. Bližší informace se nedochovaly. Ví se ale, že na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století jasinovští hasiči užívali automobil rakouské značky Steyr, a krátce na to je prodali do filmových ateliérů v Praze na Barrandově. Dnes ve zbrojnici parkuje zásahové vozidlo východoněmecké značky Robur LO3000 z roku 1974. „Mezi další vybavení zásahové jednotky patří požární stříkačka PS12, přípojný vozík a další standardní výbava zásahové jednotky menší obce. Vlastníme také dodávku značky Mercedes-Benz, kterou jsme bezplatně obdrželi od jihomoravské záchranné služby,“ upřesnil velitel jednotky František Bednář.



Jasinovští hasiči by rádi získali nové zásahové vozidlo. Jejich více než čtyřicet let starý Robur už dosluhuje a udržet jej v provozuschopném stavu je stále obtížnější. „Důvodem je i fakt, že k řízení tohoto vozidla je zapotřebí řidičské oprávnění skupiny C, které má jen omezené množství členů zásahové jednotky,“ oznámil velitel jednotky František Bednář. Hasiči také plánují vybudovat si novou šatnu.