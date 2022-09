Na jižní Moravě melouny běžně dozrávají později než v jižních zemích a k jídlu jsou většinou až v září. V tomto období se také objevují na pultech obchodních řetězců, letos pravděpodobně v menší míře. Jeden z největších producentů loni sklidil svou prozatím poslední úrodu. Firma ZoŠi, která hospodaří na několika desítkách hektarů půdy nedaleko od Brna, se rozhodla, že melouny už pěstovat nebude.

Exotická jižní Morava: dozrávají zde datle, fíkovníky i netradiční Buddhova ruka

„Nevyplatilo se nám to. Potřebují hodně sluníčka. Když nebylo, zůstávaly některé nedozrálé. Když se jim daří, nestíháme je naopak sbírat a jsou zase přezrálé,“ řekla zaměstnankyně firmy Simona Zoufalá. Půlka melounů podle ní byla dobrá, ta druhá ne a zboží se jim často vracelo. Obchodní řetězce ukončení jejich spolupráce podle ní přijaly s pochopením.

Tomáš Kala své melouny do supermarketů dodávat nechce. „Prodáváme z farmy, obchodníci mají moc vysoké marže, a v tak malém množství by to nebylo výhodné," sdělil farmář. Kilo prodává za pětadvacet korun. Podle jeho slov jde o jedinou zeleninu, kterou letos nezdražili. I když náklady na pěstování stouply, bojí se, že by úrodu za vyšší cenu neudal.

V obchodech se momentálně pohybují ceny melounů okolo patnácti korun za kilo. Při slevových akcích suma klesá ještě níž. Jde většinou o dovážené zboží.

Agrivoltaika jako spása českých zemědělců? Nesmysl, říká farmář z Hodonínska

Navzdory vyšší částce na účtence někteří zákazníci oceňují lokální plodiny více, než ty ze zahraničí. „Z tradičně pěstovaných melounů mi bývalo nevolno, takže se jim už roky vyhýbám. V obchodech jsme kupovali jen bio kvalitu,“ vyjádřila se například Lucie Vrtišová. Letos poprvé si vypěstovala melouny sama na své zahradě.

Někteří menší prodejci zeleniny upřednostňují naopak dovážené melouny. „Bereme je z Řecka, jsou červenější, sladší a šťavnatější. My na to prostě nemáme podmínky," reagovala na dotaz o původu zelinářka z prodejního stánku v Hrnčířské ulici. Podle jejich slov zkoušeli prodávat i české, ale nebylo to ono. Navíc jsou pro ně takřka neprodejné. Zatímco u těch řeckých prodávají kilo za osmadvacet korun, tuzemské jsou až dvakrát tak drahé.