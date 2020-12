„Musím říct, že přijaté rozhodnutí mě mrzí, protože to znamená, že se ročník 2021 nepojede, a to z jednoho prostého důvodu, nemáme dostatek peněz na kompletní opravu dráhy, jak je požadována ze strany Dorny," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Grand Prix měl původně pořádat spolek města a kraje stejně jako posledních pět let. Promotérská společnost Dorna ale požaduje opravu dráhy za zhruba sto milionů korun, na niž město ani kraj nemají peníze kvůli propadům příjmů v souvislosti s pandemií koronaviru. Peníze na opravu nechce dát ani stát.

„Dovedeme si představit, že bychom tuto opravu mohli zaplatit, pokud bychom měli výhled na dalších pětileté období, ale podmínky, které nám dává Dorna, to znamená devět milionů eur ročně, jsou pro nás za současné situace nepřijatelné. Za pět let by to znamenalo částku 1,4 miliardy korun a v současné situaci si nedokážu představit, že bychom zavázali město i kraj k tomu, aby tak vysokou částku mělo nějak ufinancovat," doplnila Vaňková

Podobné rozhodování, jako v úterý podstoupili brněnští zastupitelé, čeká 17. prosince i krajské zastupitelstvo. „Pět let se to všichni bojí říct. Myslím, že je čas: MotoGP se už příští rok nepojede. Prostě na to nemáme,“ shrnul na sociálních sítích hejtman Jan Grolich.

Představitelé města a kraje nyní budou jednat se zástupci společností Dorna a Automotodrom Brno, jaké důsledky bude mít fakt, že Brno není zařazeno v kalendáři MotoGP na příští rok. „Uvidíme, jak se jednání uskuteční a podle toho budou postupně závazky vyrovnávány," uvedla Vaňková.

Zda bude muset pořádající spolek města a kraje zaplatit za rok 2021, i když se závody v Brně nepojedou, je nyní nejasné. Podle Vaňkové může být výklad smlouvy s Dornou dvojí. „Kloníme se k tomu, že pokud není Brno zařazeno do kalendáře, neměl by tam nevzniknout závazek na zaplacení zalistovacího poplatku za rok 2021. Pokud by Dorna vznesla požadavek, budeme přemýšlet o insolvenci, protože aby město a kraj platilo poplatek šest milionů eur za závod, který se neuskuteční, si nedovedu představit," komentovala primátorka. Zvlášť v současné situaci, kdy město a kraj řeší poměrně velké finanční problémy způsobené velkými výpady daňových výnosů s ohledem na koronavirus.

Vaňková také sdělila, že od ministerstva pro místní rozvoj spolek na roky 2020 a 2021 ještě žádné peníze nedostal. „Měli jsme přislíbenou částku pětaosmdesát milionů korun za předpokladu, že se pojede ročník 2020, který se jel, a ročník 2021. Celková částka zalistovacího poplatku na oba roky je sedm milionů eur. Zatím jsme od státu žádné peníze nedostali, takže žádné peníze státu nemusíme vracet," dodala Vaňková.

Opoziční zastupitel Pavel Staněk označil konec MotoGP za velkou ztrátu pro region i Českou republiku. „Chápu, že zalistovací poplatek, který se má zvednout na devět milionů eur, je pro město a kraj velká investice. Tady se měl očekávat aktivnější přístup od státu vedoucí ke zvýšení příspěvku. Mám ale pocit, že se zcela nevyčerpal prostor pro jednání s vládou či ministerstvem pro místní rozvoj,“ uvedl Staněk.

Podle zástupců Automotodromu Brno je velmi nepravděpodobné, že se Velká cena na Masarykově okruhu v budoucnu pojede znovu. „Když se tradice jednou přeruší, je složité se vracet zpátky. Brněnský závod se jel v lukrativním letním termínu, který celá řada zájemců ocení a rychle po něm sáhne,“ vysvětlil mluvčí Automotodromu Petr Boháč.