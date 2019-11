Zastavili s autem u bývalého hraničního přechodu v Mikulově na Břeclavsku, aby si koupili dálniční známku. Po několikahodinové cestě potřebovali zajít i na toaletu. To si ale Francouzka Cécil a Němec Johannes rychle rozmysleli.

Na zemi u vchodu do oprýskané budovy viděli prezervativy, prázdné láhve od vodky, zbytky jídla. Prosklené dveře vedoucí na WC byly rozbité. „Příšerné,“ kroutila hlavou Cécil při pohledu dovnitř.

Úšklebek v obličeji ženy jasně značil, co si o vzhledu vstupní brány do České republiky myslí. „Mikulov je nádherné město. Taková malá a krásná Itálie. Bohužel, při vjezdu do něj to vypadá jako v těch špinavých částech Itálie,“ řekla mladá cizinka.

Zanedlouho k mikulovskému hraničnímu přechodu přijel mikrobus s rumunskou poznávací značkou. Vystoupila z něj asi desítka mužů. „Vypadá to, že tady už někdy byli,“ smál se Johannes při pohledu na muže, kteří hned zamířili vykonat potřebu mezi nejbližší stromy.

Bývalá budova celníků je nyní v rukou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Předpokládá se převod objektu do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic pro potřebu výstavby dálnice D52. Převod a další nakládání s prostorem závisí na získání územního rozhodnutí, jehož vydání očekáváme v roce 2020,“ sdělil mluvčí ředitelství Jan Studecký.

Mikulovský hraniční přechod není jediným na jižní Moravě, který pustne. Podobně je na tom ten sousední ve Valticích nebo ve Vratěníně na Znojemsku. „Je v soukromých rukou a zatím stále bez využití. Chátrá. Přesto tudy denně projíždí několik desítek aut, především nákladních, které vozí do Rakouska od nás dřevo,“ popsal tamní starosta Martin Kincl.

Některé přechody v kraji však své využití i po otevření hranic našly. U Poštorné na Břeclavsku funguje hotel, restaurace i prodejna duty free. Plnohodnotné využití má také budova v Hnanicích Znojemsku, kde má osm let depozitář Jihomoravské muzeum. V Hevlíně zase funguje kasino.

Moderní muzeum celnictví a ochrany hranic, jehož součástí budou i vzdělávací programy pro české a rakouské studenty, má zase vzniknout v Hatích na Znojemsku. Zřídit ho tam chce brněnské Technické muzeum. „Záměrem projektu je oprava bývalé celnice a vytvoření stálých expozic k historii celnictví, cestování a ochrany hranic včetně interaktivní herny nebo třeba nové vyhlídkové věže,“ uvedla za muzeum Šárka Motalová.