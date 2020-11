Natěšení se vrátili ve středu do školních lavic žáci druhé třídy drnholecké základní školy. „Těšili jsme se všichni. Domluvila jsem se s rodiči a měla jsem dvě děti z mojí třídy ve škole už od půl sedmé. Připravili jsme třídu, nachystali židle,“ říká třídní učitelka Bronislava Šimčíková.

Bronislava Šimčíková. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Některé děti jí přišly do třídy už na sedmou hodinu na doučování. „Pracovali jsme, zopakovali jsme si, co jsme dělali při online výuce. Hlavně pomalejší žáci to potřebují,“ zmínila učitelka.