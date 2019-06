S potěšující zprávou pro všechny houbaře přišli meteorologové. Pro růst hub budou na jihu Moravy po část týdne panovat ideální podmínky.

Za rozjezd sezony lze vděčit předchozímu deštivému počasí, po kterém následovaly teploty přesahující pětadvacet stupňů. Ty budou pokračovat až do čtvrtka. „Bude polojasno, mohou přijít přeháňky nebo i bouřky. Teploty dosáhnou až osmadvaceti stupňů,“ sdělila Ivana Záluská z Českého hydrometeorologického ústavu.

V zahradách a pod ovocnými stromy mohou lidé objevit závojenky podtrnky. Pro jiné houby, třeba čirůvky májovky nebo polničky rané, by se houbaři měli vydat hlavně do listnatých lesů. „Jako první se houby objevují hlavně na okrajích těchto míst, která se prohřívají nejdříve. Na houby v jehličnatých lesích je ještě brzo,“ vysvětlil vedoucí brněnské houbařské poradny Vladimír Antonín.

Do přírody vyrazí například Lukáš Kozubík. „Jinak jsem ale spíše pozdní sběrač, na houby chodím hlavně v srpnu a září. V lese bývá klid a člověk vypadne z vařícího se města. Nejradši pak mám houby v bramboračce,“ prozradil mladý muž.

Jak zpracovávat houby



Čerstvé:

- nesbírat do plastových tašek

ideálně zpracovat hned



- v lednici mohou zůstat maximálně jeden den



Mražení:

- Jan Rimpler z gastronomického centra doporučuje před mražením houby povařit nebo na 10 minut spařit ve vodě



- do sáčku je ukládat v nízkých vrstvách, aby se zkrátila délka mražení



Sušení:

- nejlépe použít sušičku

- vyhnout se sušení v troubě

POZOR NA JEDOVATÉ

S prvními jedlými druhy se však objevují i ty jedovaté. Právě na okrajích lesů a v zahradách roste vláknice začervenalá. V dubových, bukových a habrových lesích si zase lidé musí dávat pozor na závojenku olovovou. „Začíná se objevovat také pečárka zápašná. Ta sice nezpůsobuje smrtelné otravy, ale žaludeční a střevní problémy ano,“ upozornil Antonín. Obezřetnost je podle něj na místě rovněž při pojídání jedlých druhů. Zažívací problémy si lze přivodit i z nich. „Není dobré sušit je v troubě. Houby se zapaří a mohou se tam rozšířit parazitické mikroorganismy. Pro sušení jsou ideální sušičky,“ uvedl Antonín.

Těžko může být lidem i z mražených hub. Vyhnout se tomu dá jejich předchozím povařením. Podle kuchaře z gastronomického centra Kuliner Jana Rimplera je dobré to při zpracování nepřehánět s kořením. Stačí obyčejná sůl a kmín doplněné petrželovou natí nebo pažitkou. „Sušené houby se také dají pomlít a tento prášek použít jako dochucovadlo třeba do omáčky. To je ideální pro děti, které často kousky hub vybírají a nechtějí je jíst,“ řekl Rimpler.