Záměrem autorů sportovní haly bylo vytvořit dům, který se stane vizuálním symbolem celého sportovního areálu. „Podstatná je pro nás především naše práce. Soutěží se neradi účastníme, i přes to nás úspěch těší,“ řekla jedna z autorek sportovní haly Magdaléna Pappová.

Neonovou instalací ve tvaru blesku je zdoben Městský dům v Mlýnské ulici 69 v Brně, který se nachází v jihovýchodní části města. Vnitřek domu tvoří ve spodních patrech komerční prostory, které přechází v byty ve vyšších patrech.

Ráz vesnického domu se snažili zachovat autoři Rodinného domu v Blatnici pod Svatým Antotnínkem, který byl původně hospodářská usedlost. „Je to pro nás velký úspěch. Zatím jsme v tak velké soutěži nebyli,“ popisuje jeden z autorů rodinného domu Aleš Jeřábek. Přáním investora bylo navrhnout dům pro rekreaci s možností ubytování přátel s rodinami.

Důležitost investorů zdůrazňuje i mluvčí České komory architektů Tereza Zemanová. „Kvalitní stavby jsou také o osvíceném přístupu investorů,“ popisuje Zemanová.

Soutěž v lednu vyhlásila Česká komora architektů a tento rok bylo 186 přihlášených staveb. Oproti loňsku vzrostl počet registrovaných děl určených pro veřejnost. V červnu sedmičlenná mezinárodní odborná porota vybrala čtyřiatřicet projektů do užšího finále. „Jedná se o stavby, které svojí architektonickou kvalitou převyšují nad průměrem,“ sdělila Zemanová. Finalisty a absolutního vítěze vyhlásí porota během slavnostního galavečeru ve Foru Karlín v Praze 14. listopadu.

Díla z jižní Moravy byla během předchozích ročníků vždy úspěšná. Hned v prvním ročníku ve finále zabodovala rekonstrukce vily Tugendhat. O rok později zvítězil projekt Archeopark Pavlov a i v minulém ročníku se do finále probojovaly Polyfunkční objekt Dorn a Útulna. „Je to pro nás velké ocenění a prestižní soutěž. Pomohlo to zviditelnit náš ateliér, stavbu Polyfunkčního objektu Dorn a především také město Brno,“ zmínil jeden z autorů Dornu Tomáš Rusín.

SIMONA CHLUPOVÁ