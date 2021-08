Důvodem je zvýšené množství dusičnanů ve vrtu v Nové Vsi na Pohořelicku. Se zhoršením kvality vody v prameništi se obyvatelé Velkého Dvora, Nové Vsi, Ivaně, Vlasatic, Pasohlávek, Vranovic, Přibic, Strachotína a Pouzdřan potýkají již od června letošního roku. A nejspíš ještě nějakou dobu budou. „Intenzivně zjišťujeme příčinu zkušebními vrty i ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity či společnosti Geotest. Příčinu se nám zatím nedaří odhalit,“ uvedla mluvčí společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Eliška Windová.

Mluvčí připustila, že se dusičnany do vody mohly dostat i z půdy. „Na naši žádost byla také provedena kontrola subjektů hospodařících na půdě v ochranném pásmu, kde se tak nastaví nové podmínky pro tyto společnosti,“ zmínila.

Kvůli zvýšeným hodnotám nesmí být voda kupříkladu používaná k přípravě kojenecké stravy malých dětí do jednoho roku věku a její spotřebu by měly omezit těhotné a kojící ženy či děti do osmi let věku.

Problémy s vodou již měsíce trápí i místní. „Mám dvě děti ve věku devět a třináct let, vodu z kohoutku pijeme běžně a její spotřebuje neomezujeme. Možná i proto, že mám osobně problém s nákupem vody v plastu. Pokud bych ale měla děti mladší, hovořila bych zřejmě jinak,“ řekla Gabriela Michálková z Vranovic.

Lenka z Přibic, která si nepřála zveřejnit své příjmení, ale redakce jej zná, oproti tomu vodu z vodovodního řádu nyní nepije vůbec. „Dlouhé roky jsem balenou vodu vůbec nekupovala, ovšem teď jsem zase začala. Po chuti sice nepoznám, že není v pořádku, ale mám z ní divný pocit,“ uvedla.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav bude rodinám s malými dětmi proplácet balenou vodu. „Odběratelům postižených obcí snížíme cenu za vodné o pět procent,“ upřesnila mluvčí.

Žádosti o příspěvky si lidé kupříkladu ve Vranovicích mohou vyzvednout na radnici. Podle starosty Jana Helikara toho i využívají. „Když jsme se před měsíci dozvěděli, že voda není v pořádku, vypukla v obci doslova mela. Jakmile to zástupci společnosti začali řešit, vše se uklidnilo. Já osobně vodu piji i nadále, nekupuji balenou. Jako člověk mám však velký problém s jednou věcí. A to s postupem Krajské hygienické stanice. Místo toho, aby správce vodovodu hygienici donutili množství dusičnanů ve vodě snížit, šli cestou povolení mírnějšího hygienického limitu. A to až do 30. června 2024,“ upozornil starosta.

Tento postup komentovali i lidé u příspěvku Města Pohořelice na sociální síti Facebook. „Výjimka je od slova výjimka, což značí něco výjimečného, co nemělo být povoleno, když už situace trvá několik měsíců. Kdo byli účastníci řízení v tomto řízení o výjimce? Jelikož se to týká obyvatel několika obcí, tak to měli být všichni tito obyvatelé. Nikde nic neviselo, že probíhá nějaké řízení o výjimce. O copak na to naši starostové, radní a zastupitelé? Pitná voda je jedna ze základních hlavních potřeb obyvatel. V týká se to tisíců lidí, nelze to jen tak donekonečna opomíjet a neřešit. Peníze za vodu všichni platíme, tak ať je sjednána náprava, a to co nejdříve. Obyvatelé nepřestali platit pitnou vodu, tak chtějí vodu pitnou, a ne užitkovou," napsala například Bedřiška Lehnertová.

Nadlimitní množství dusičnanů v pitné vodě má přitom negativní vliv na zdraví lidí. „Dusičnany a dusitany se v krevním oběhu chovají jako toxické," stojí například na webu cistavoda.cz.

Obrovskou zátěž pak představují především pro organismus kojenců a malých dětí. „Zjednodušeně se dá říci, že mohou způsobovat až otravy," uvedla vyškovská pediatrička a předsedkyně krajského Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavlína Zemánková.

Za přijatelný se pro výživu malých dětí považuje obsah nižší jak deset miligramů v jednom litru vody. „Poslední roky však už všem maminkám říkáme, a dokonce nám podepisují i ve zdravotní kartě, že musejí do půl roku věku dětí používat nezávadnou balenou kojeneckou vodu. A i tu musejí převařovat," zdůraznila lékařka.

V zasažených obcích je nyní hygienou povolený limit dusičnanů osmdesát miligramů na litr vody. Standardní limit je však pouze padesát. Kupříkladu v Pasohlávkách je podle posledního měření z 9. srpna letošního roku množství dusičnanů na hodnotě 59,2.