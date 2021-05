/FOTO/ Zdánlivě nesourodé věci, které však společně vytvářejí zajímavý a nevšední celek. Přesně takové jsou sochy z písku, které pro letošní letní sezonu v Lednici na Břeclavsku vytvořil sochař Michal Olšiak.

Sochy z písku, jejichž letošním tématem je fantasie a surrealismus, si lidé mohou v Lednici prohlédnout denně od 9:00 do 18:00 hodin. | Foto: Deník/Iva Haghofer

Dvacítka děl z workshopu Cesta do fantazie, na jejichž vytvoření se podílelo asi osmnáct umělců, je v Lednici k vidění denně od devíti hodin ráno do šesti hodin do večera. „Letošním tématem je Cesta do fantazie aneb surrealismus. Jde o styl, který je mně osobně hodně blízký. Zjednodušeně řečeno zde spojujeme věci, které k sobě úplně nepatří. Vyjde z nich však hezký a zajímavý celek,“ popsal Olšiak.