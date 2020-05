Již za necelý měsíc, při otevření Brány do Římské říše, pohlédnou zájemci do očí vojákovi, jehož pozůstatky archeologové našli při stavbě Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. Vědci zrekonstruovali jeho tvář.

Vědci podle lebky zrekonstruovali podobu římského vojáka pohřbeného v Pasohlávkách. Jeho pozůstatky našli při stavbě Aqualandu Moravia. | Foto: Akademie věd ČR/Ondřej Bílek

„Zjistili jsme, že legionář pocházel z oblasti současné Makedonie nebo severního Řecka. Bylo mu kolem 25 let a zemřel na jaře. Jeho kosterní pozůstatky nenesou stopy násilí. Navíc nebyl pohřben žehem, což byl tehdy běžný způsob. Jako by byl ve chvatu pouze uložen do jámy,“ uvedl Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu v Brně.