Jižní Morava - Bez strachu z poničení auta jezdí už několik dní do práce Martin Grmela ze Sloupu na Blanensku. Silnici do nedaleké Šošůvky, kam muž každé ráno míří, totiž dělníci v minulých týdnech opravili. „Jezdí se mi o dost příjemněji. Na cestě je nový, jemnější povrch, což je lepší i pro auto,“ pochvaluje si Grmela. Po novém mikrokoberci se řidiči projedou i třeba mezi Vranovem nad Dyjí na Znojemsku a Onšovem na Vysočině.

Rušná silnice - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

V letní sezoně dokončili silničáři v Jihomoravském kraji stavbu a opravu několika mostů a silnic II. a III. třídy. Pracovali třeba na cestě mezi Lesnou a Milíčovicemi na Znojemsku. „Byla to jedna z klíčových letošních staveb. Nyní je už zcela průjezdná. Dokončili jsme ji ještě před termínem. Další významnou akcí je silnice v Pílském údolí u Boskovic, kam jsme zabudovali jeden nový most přes říčku Bělá a právě opravujeme druhý most. Hotovo bude do konce září,“ okomentoval Petr Bažant ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.