Bronzová mezi kraji v celkovém počtu řidičů s body za dopravní přestupky, bronzová v ročním nárůstu tohoto čísla. Takové jsou výsledky jižní Moravy ke konci loňského roku podle nejnovějších statistik ministerstva dopravy zveřejněných tento měsíc. Úřady podle nich vedly záznam o bodech u 53 808 jihomoravských řidičů, meziročně jich přibylo 1 102.

Body řidičů k 31. prosinci 2018:

Počet řidičů s body (nejhorší kraj, Jihomoravský kraj):

Moravskoslezský: 58492,

Jihomoravský: 53808, tj. 3. ze 14 krajů v zemi, 3382 řidičů mělo plný počet 12 bodů

Poměr bodovaní/všichni řidiči (nejhorší, Jihomoravský):

Ústecký kraj: 8,55%,

Jihomoravský: 7,22%,tj. 7. mezi 14 kraji v zemi

Nárůst počtu bodovaných řidičů v roce 2018 (nejvyšší nárůst, jižní Morava):

Zlínský kraj: o 4326 řidičů,

Jihomoravský kraj: o 1102 řidičů, tj. 3. nejvyšší nárůst ze 14 krajů

Mezi velmi časté přestupky patří podle policie telefonování s mobilem u ucha při řízení auta. Jsou za to dva body. „Nová auta jsou přitom vybavená handsfree systémem. Není problém telefony spárovat, přesto většina řidičů drží telefon stále u ucha, ačkoliv má zařízení v autě,“ poznamenal jihomoravský krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.



Ministerstvo dopravy poslalo na začátku února do připomínkového řízení návrh změn bodového systému. Chce ho zjednodušit na tři sazby, a to nula, čtyři a šest bodů. Pokud ministerstvo svůj záměr prosadí, čeká řidiče za držení telefonu přísnější postih. „Policista na místě uloží pokutu dva a půl tisíce korun a řidič dostane čtyři body,“ přiblížila mluvčí ministerstva Lenka Rezková.



Koordinátor Čížek k tomu podotkl, že je u takového přestupku potřebný odstrašující prvek. „Přetvoření bodového systému a zpřísnění postihu za telefony je proto na místě,“ řekl.

Policisté na jihu Moravy loni registrovali 48617 dopravních přestupků. „Asi dvacet tisíc se týkalo rychlé jízdy, přes čtyři tisíce držení mobilního telefonu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.



Navzdory třetímu místu v celkovém počtu bodovaných i jeho meziročním nárůstu, patří jižní Morava v poměru bodovaných řidičů a šoférů s čistým kontem k republikovému průměru. Výsledek 7,22 procenta ji řadí na sedmé místo ze čtrnácti krajů v zemi.



K řidičům bez bodů za dopravní přestupky patří třeba Zdeněk Janulík z Tvrdonic na Břeclavsku. „Snažím se jezdit předpisově, i když noha mi občas ujede. Řidičský průkaz potřebuju k práci, takže o něj nechci přijít,“ řekl.

V České republice bylo loni nejčastějším přestupkem překročení dovolené rychlosti v obci o méně než dvacet kilometrů v hodině, ale o více než pět. „Přestupku se dopustila třetina všech bodovaných řidičů, což je v republice více než 130 tisíc případů,“ uvedla mluvčí Rezková. Nyní jsou trestem dva body, nově však chce ministerstvo překročení rychlosti o deset kilometrů za hodinu snížit na nulu.



Řidiči s elektronickou občankou nebo datovou schránkou nově najdou stav svého bodového konta na internetu na Portálu občana.