Řeší vraždy i znásilnění. Dvořák se kvůli natáčení Hlavy medúzy nechal zarůst

Brno /ANKETA/ - Nový osmidílný seriál České televize Hlava Medúzy nese název podle prvního dílu a také podle zmizelého světoznámého Rubensova díla. „Symbolem kriminální jednotky jsou hadi, které má Medúza místo vlasů. Co had, to zločin, co had, to případ,“ vysvětlil režisér Filip Renč. Natáčení tvůrce zavedlo i k rybníku Balaton v Sokolnicích na Brněnsku.

Čtveřice vyšetřovatelů bude objasňovat vraždy i znásilnění. Na jižní Moravě budou herci natáčet do listopadu. Zavítají i do Brna. Série nese název podle prvního dílu a také podle zmizelého světoznámého Rubensova díla. „Symbolem kriminální jednotky jsou hadi, které má Medúza místo vlasů. Co had, to zločin, co had, to případ," vysvětlil režisér Filip Renč. Do Brna a okolí se vrátil po několika letech. Naposledy do jeho kulis zasadil snímek Sebemilec se Simonou Stašovou. Inspiraci pro kriminální seriál hledá i v minulosti. "Rád bych obnovil atmosféru českých kriminálek ze šedesátých let. Jednoduchá napínavá hudba, napětí, účelné dialogy, tajmná atmosféra a minimální barevnost obrazu," popsal Renč. I když bude mít každý z osmi dílů samostatný zločin, prolínajícím motivem je příběh šéfky vyšetřování Karin. "Nejdeme úplně do detailů, ale pár podrobností o jejím osobním životě se diváci dozví, což se u ostatních postav vyšetřovatelů neděje. Karin je velmi racionální, k tomu je ještě hodně empatická a má dar jakési pudovosti," naznačila Jitka Čvančarová, která Karin hraje.



Naposledy v Brně točila zhruba před rokem a půl. Šlo o kriminální seriál Labyrint. "Zajímá mě celé policejní práce, baví mě umět zacházet se zbraní. Jak jsem se připravovala na svou roli, mám čím dál větší respekt k policii a zásahové službě," dodala Čvančarová.

Autor: Eliška Koukalová