Tisíce orchidejí kvetou v těchto dnech u Znojma. Všímavý výletník je snadno v trávě najde díky tmavě fialové nebo nachové barvě. „Nečekejme ale exotické krásky s velkými květy visící z větví stromů. Naše středoevropské druhy jsou skromnější, drobnější a vyrůstají ze země. V okolí Znojma najdeme přes dvacet zástupců orchidejí,“ poukázal botanik Radomír Němec.

Vstavač kukačka roste v hojném počtu na Cínové hoře ve Znojmě. | Video: Veronika Králová, Doma v Podyjí

Nejhojnějším druhem je vstavač obecný zvaný kukačka, dříve býval běžným druhem rostoucím na pastvinách. Podle Němce stále patří mezi nejhojnější zástupce rodu u nás, ale lokalit výskytu značně ubylo. „Máme štěstí, náš region se může pyšnit nejbohatší populaci tohoto druhu v celé republice. Odhadujeme, že vstavačů obecných celkově na Znojemsku v těchto dnech kvete přes deset tisíc. Doslova posetá je jimi přírodní památka Cínová hora sevřená mezi zahrádkářskou kolonií a železnicí vedoucí na svahu Gránického údolí,“ prozradil botanik.

Jak doplnil, vstavače kukačky jsou značně variabilní ve zbarvení květů, některé rostliny jsou tmavě fialové, některé nachové a běžní jsou i albíni s květy bílými. Vstavač kukačka roste také třeba na louce Šafářka u Mašovic, na začátku Trauznického údolí u Konic, u Popické kaple, na vřesovišti Kraví hora nebo v okolí Havraníků a Hnanic.

Zdroj: Veronika Králová, Doma v Podyjí

Orchidejím v Podyjí navíc prospívá spásání trávy divokými exmoorskámi pony. „To, že dokáže orchideje zachránit pastva velkých kopytníků, která je zároveň nízkonákladovým způsobem péče o krajinu, je nesmírně pozitivní. Zvyšuje to naději, že se orchideje podaří udržet i na dalších místech,“ řekl před časem Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která pastvy velkých kopytníků v tuzemsku v roce 2015 zavedla. V Podyjí jsou dvě skupiny divokých koní od roku 2018.

Vstavačům se nebývale daří na Cínové hoře. „Je to dáno tím, že v dávné minulosti to bylo místo využívané pro pastvu a později těžbu. Ale netěžil se tu cín, ale kámen. Jak vybádal znalec regionu a geolog Jaroslav Šmerda, slovo Cínová hora zřejmě vzniklo zkomolením německého Ziegeberg, tedy Kozí vršek. A spíše než na cín upomíná na někdejší pastvu koz,“ zmínil botanik.

Kámen z dnes opuštěného lomu byl použitý při stavbě železnice, po které jezdí vlaky do Znojma již více než sto padesát let. „Pastvu zvířat se v lokalitě podařilo obnovit. Opuštěný lom dnes hostí nejbohatší populaci kukaček v České republice, lze jich tu napočítat mezi šesti až osmi tisíci,“upozornil botanik Radomír Němec a přišel s nápadem na uspořádání vycházky v příštím roce, která by mohla přesněji zmapovat počet vstavačů.

Vstavač kukačka patří mezi zákonem chráněné a dle Červeného seznamu dokonce mezi kriticky ohrožené druhy.