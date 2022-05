Původně měli pracovníci opravu dokončit do srpna letošního roku, pravděpodobně se ale protáhne až do podzimu. „Karoserie původně vypadala, že je v dobrém stavu. Bohužel se to nepotvrdilo. Vůz je z poloviny postavený znovu," řekl Deníku Rovnost vedoucí střediska ústředních dílen Michal Herš.