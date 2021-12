Budova má podle posudků špatnou statiku. Rekonstrukce se zaměří na strop i podlahu. Budova dostane novou střechu i kostru. „Topení bude přidané do podlahy. Teď visí pod stropem, což není efektivní. Lidé potřebují dostávat teplo od noh," zmínila ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová.

Dělníci vybourají celou podlahu i s dlažbou. Umístí tam repliku původních kachlí, které schválili památkáři, protože síň je památkově chráněná.

Práce uvnitř se zaměří i na vyvýšené místo pro vystavení rakve se zesnulým. „Vrátí se do podoby ze třicátých let, a to včetně technického řešení, které umožní zajíždění rakve po obřadu. Dnes ji lidé musí fyzicky odnést, což ne vždy přispívá k důstojnosti obřadu," uvedl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Náklady na rekonstrukci jsou zhruba osmdesát milionů korun. Začít má květnu a trvat okolo čtyř měsíců. Dělníci se zaměří na velkou síň, malou síň opraví až později. Právě tento prostor totiž musí obsloužit obřady po dobu opravných prací. Dalším prostorem na hřbitově je krematorium nacházející se u hlavního vstupu z Jihlavské ulice.

Obřadní síň vznikla v roce 1926 podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. Nachází se ve východní části centrálního hřbitova, u hlavního vstupu z Vídeňské ulice.

Po rekonstrukci obřadní síně dostane v příštích letech novou podobu její okolí. Navrhli ji architekti z ateliéru Refuel, kteří v říjnu zvítězili v architektonické soutěži na úpravy hlavního vstupu Ústředního hřbitova z Vídeňské. Před síní počítají s vytvořením klidného náměstí s lavičkami a kašnou.

Proměna okolí památkově chráněné budovy je rozdělená do třech fází. První se soustředí na předprostor mezi zastávkami Ústřední hřbitov a síní, kde vznikne nová vstupní budova se zázemím pro prodejce květin, svíček a dalších hřbitovních věcí. Další dvě etapy se týkají administrativního zázemí správy hřbitovů a skladů a prostor pro její techniku.