Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Nemalý úkol stojí momentálně před vedením vyškovské nemocnice. Musí přesunout oddělení neurologie a ORL do náhradních prostor. Budovu, kde sídlí, totiž čeká nákladná rekonstrukce. Podle předpokladů vyjde na 105 milionů korun bez daně. Jedná se tak o jednu z největších investic, které nemocnice na jihu Moravy letos chystají.

Stavbu zaplatí kraj. „Předpokládáme, že ji zahájíme v půlce roku. Do té doby musíme zajistit stěhování, které se dotkne nejen personálu ale také pacientů,“ upozornila ředitelka vyškovské nemocnice Věra Seidlová.



Podle Vyškovanů už bylo na čase. „Když ministerstvo couvlo od slíbených dotací, říkal jsem si, že to je pro budovu konečná. Jsem rád, že se do ní rozhodl investovat kraj, jinak si myslím, že bychom o oddělení mohli i přijít,“ zmínil třeba Milan Sedlák.

Kromě toho nemocnice připravuje i nákup nového přístroje pro zobrazení tkání pro radiodiagnostické oddělení. „Jde o skiagrafický digitální přístroj, vyjde na téměř deset milionů korun,“ přiblížila Seidlová.

Největší investice v nemocnicích

• Břeclav – rekonstrukce stravovacího provozu, cena: zatím neznámá

• Hodonín – obměna informačního systému včetně hardwaru, cena: 14,5 milionů korun

• Kyjov – nákup mamografu, cena: 5 milionů korun

• Vyškov – rekonstrukce oddělení ORL, cena: přes 105 milionů korun



Novým zařízením budou vyšetřovat pacientky v Kyjově. Tamní nemocnice plánuje nákup mamografu. Vyjde řádově na pět milionů. „Ten stávající už dosluhuje,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Filip Zdražil. Na investice mají v Kyjově letos vyčleněno dvaadvacet milionů korun.



Kyjovští dále požádají kraj o schválení přípravy projektové dokumentace na rekonstrukci anesteziologicko-resuscitačního oddělení. „To naše je jedno z největších, ale i nejstarších v kraji, jeho technický stav už není dobrý,“ uvedl Zdražil.



V Břeclavi připravují rekonstrukci stravovacího provozu. „Na kolik vyjde, budeme vědět po vypracování projektové dokumentace. Zahájení prací plánujeme v závěru roku, hotovo má být na začátku roku 2020. S omezením provozu nemocnice nepočítáme,“ uvedla mluvčí nemocnice Táňa Svobodová.



Chystají také doplnění klimatizace lůžkového pavilonu A interny. „Budeme pokračovat i v započaté obměně nemocničních lůžek,“ řekla.



Lépe se budou cítit i pacienti v hodonínské nemocnici. „Upravíme dva pokoje na gynekologii za zhruba půl milionu. Na podobnou sumu vyjde i rekonstrukce dvou pokojů na interním oddělení na nadstandardní. Jelikož nechceme narušit chod oddělení, práce plánujeme na léto,“ řekl ředitel nemocnice Antonín Tesařík.



Jak dodal ekonomický náměstek Marek Šlajferčík, stěžejní letošní investicí bude obměna nemocničního informačního systému. „Vyjde na asi osm milionů korun. Přitom musíme modernizovat i hardware, což vyjde na šest a půl milionu,“ uvedl Šlajferčík.