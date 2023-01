Od minulého roku platí omezení vjezdu aut v užším historickém centru Brna. Plánujete od letošního roku rozšíření o další oblast? Zásadní je omezení průjezdnosti aut okolo hlavního nádraží. Řekli jsme si, že místo nebudeme rozkopávat přes zimu, začneme na jaře. Odbočení bude možné směrem od viaduktu Křenová jen doprava. To bude poměrně významné omezení. Na druhé straně je nutné si říci, že to přinese logicky problémy na objezdových trasách, třeba na křižovatce Hybešovy a Nových sadů. Vyhovíme požadavku chodců, za což jsem rád. Nyní je to tam opravdu šílené. Zároveň ale upozorňuju, že auta nezmizí, dostanou se na Koliště. Průjezdnost této ulice se zhorší. Pak si budou zase lidé stěžovat, že Koliště je nepropustné, ale tam jinou silnici udělat neumíme. Všechno dobré bude i po zásluze potrestáno. Je po prostoru u nádraží v plánu další krok? Uzavření centrálního náměstí trvá zhruba půl roku a lidé si na to stále zvykají. Taková revoluční změna tady nikdy nebyla. Lidé byli zvyklí žít řadu let v nějakém módu. Najednou nám volají, že byli zvyklí si přijet s nákupní taškou až domů, proč nyní nemohou? Chceme to nechat zažít. Jsme naklonění diskuzi. Brněnská parkovací místa jsou třikrát levnější než v Praze. Přibudou další Připravujete stavbu vícero parkovacích domů. Například ten v Purkyňově ulici ale odmítají někteří místní. Který je nejblíže výstavbě? Rozjeli jsme jich poměrně hodně. Na jaře začneme stavět v Šumavské ulici. Tam vznikne dům s více než pěti sty parkovacími místy. Už jsme podepsali smlouvu. U Purkyňovy čekáme nepochopitelně dva a půl roku na první stání u soudu. Věřím, že vyhrajeme. Ve Sportovní jsme dlouho řešili majetkové záležitosti, ale úspěšně pokračujeme dále. Řada lidí zatím poměrně komfortně dojede až do centra Brna a nemá potřebu auto odstavit na okraji, ale postupně k tomu dojde. Centrum se zahlcuje. Když nyní přijedete do města od dálnice po Heršpické, komfortně dojedete za pět minut na Nové sady. Jednoho dne bude muset dojít k dalším omezením vjezdu. Ať už to budou povolení na vjezd do centrální části či povolení jen pro zásobování.

O jaké zóny se letos rozšíří systém rezidentního parkování?

Ještě doplníme chybějící zóny v Brně-středu, Králově Poli. Vždycky je to na základě požadavku městských částí. Jedná se o kontinuální rozšiřování stávající mapy. Požadavků máme více, než jsme schopní kapacitně zvládnout. Musíme vyčistit silnici, malovat čáry, vyzvat lidi k registraci. To všechno už máme dávno naplánované. Nyní budeme projektovat už rok 2024.

Jak je náročné rezidentní parkování na počet lidí, kteří se podílí například na kontrole nebo administrativě?

Území se rozvíjí. Dneska je třikrát větší než před třemi lety. Jsou potřeba další lidé a objem dalších činností.

Na systém rezidentního parkování nemáme žádnou stížnost z hlediska srozumitelnosti kampaně, systému. Stojím si za tím, že systém je dobrý. Pomáháme nastartovat rezidentní parkování i dalším městům, třeba Jihlavě.

Kromě radního pro dopravu jste také předsedou představenstva městské společnosti Arena Brno, která má provozovat plánovanou multifunkční arénu na výstavišti. Proč se vedení Brna zatím nepodařilo najít provozovatele?

Je to současnou dobou. Je nestabilní a neklidná. Byl covid, následně přišla válka na Ukrajině, nestabilita s energiemi. Postavíme si tým. Pan Zábranský (majitel hokejového klubu Kometa Brno - pozn. red.) by si jej musel také postavit. Doufám, že jedním z nájemců bude i hokejová Kometa, ale budeme muset naplnit i zbytek. Jde o to dostat se do promotérské sítě. Nevylučujeme, že to nedáme potom dalšímu provozovateli, ale už jsme nemohli čekat. Máme zkušenosti s veletržnictvím. Turistické informační centrum nám může pomoci s naplňováním. Nekopeme kanál La Manche. Nemyslím si, že by město Brno nebylo schopné rozjet provoz, ale bude to o odvaze.

Jsou to projekty, které rozvíjí město. Brno je nádherné město, které má obrovské množství škol, univerzity, neuvěřitelnou polohu, lepší než Praha. Má dobré nemocnice a v celé mozaice nám chybí taková hala. Neodmyslitelně patří k infrastruktuře Brna. Nestavíme žádnou Kometa halu. Šedesát procent její náplně, aby se uživila, bude kultura, velké koncerty, čtyřicet procent sport. Samotný hokej má zhruba dvacetiprocentní náplň. Musíme to doplnit dalšími sporty a koncerty. Stavíme multifunkční areál, nadregionální. Nevycucali jsme si, že bude pro třináct tisíc lidí. Dělali jsme k tomu velké analýzy, kde jsme brali v úvahu spádovost, kupní sílu. Samotná hala má náklady 4,4 miliardy. A budu upřímný, nikdy už se nepostaví levněji. Nestavíme jenom halu, přestavujeme ohromné území, ohromný dopravní skelet. Vzniknou tam odbavovací nástupiště pro městskou hromadnou dopravu, parkovací plochy. Parkoviště má smysl pro veletrhy, arénu, park and ride, Riviéru, Anthropos. Brno bude za tři roky úplně jiné.

Věříte, že najdete na halu peníze?

Peníze nemizí, pouze se přesouvají. Naším úkolem bude, abychom je na halu sehnali. Pokud ji nepostavíme nyní, hala už by se asi těžko potom stavěla. Musíme i zvážit, co jsme Brnu slíbili, co jsme lidem dlužní. Je to jedinečná příležitost změnit kus města. Je to o odvaze. Buď se zabýváte malými věcmi, nebo velkými. Opravovat školy a silnice budete pořád, to je automatická věc. Úlohou politiků je i posunout město někam dál. V tuto chvíli není připravenější projekt ve městě Brně.

Město se podílí také na rozjetí vlakové linky mezi Brnem a vídeňským letištěm. Prozatím budou vlaky jezdit do léta. Plánujete, že bude linka pokračovat i dál?

Nebylo to úplně jednoduché. Na léto připravujeme notifikaci, která trvá dvanáct měsíců a která by měla navazovat. Budeme monitorovat úspěšnost. Nyní je zima. Věřím, že březen bude číselně úplně někde jinde. Připravujeme další servis, kterým chceme podpořit obsazenost linky.

Můžete být konkrétnější?

Připravujeme pro cestující komfortní příjezd na hlavní nádraží. Bude to přímá noční autobusová linka. Chceme využít parkoviště park and ride u Zetoru. Byli bychom rádi, kdyby měli cestující na jízdence odkaz na naše stránky a my je pak výhodně odvezeme na nádraží. Zaplatí nějaký paušál, který nyní připravujeme. Doufám, že to spustíme už v polovině ledna. Vlak jede 3.48, autobus by tam byl přistavený ode tří hodin. Třeba v půl čtvrté by jela přímá linka na nádraží. Opačným směrem už spoje nyní normálně jezdí.

Parkoviště u Zetoru využijete, protože není teď tolik zaplněné?

Ano. Ostatní parkoviště jsou poměrně hodně plná. Tohle je méně využívané, to je ten důvod.

Vedení města mělo výhrady k novém terminálu ve Vídeňské ulici, který má vzniknout jako součást vysokorychlostních tratí. Obávalo se zvýšení dopravy v oblasti. Trvá to stále?

Společně s představiteli Jihomoravského kraje nyní řešíme lokaci této zastávky, pracovně ji nazvu zastávka Vídeňská. Jako Brno jsme k tomu byli zpočátku rezervovaní. Vyříkali jsme si to, vyhodnotili a dneska je nám filozofie železničářů jasná a logická. Zastávka by měla být pro superrychlý vlak, který by měl jet mezi Berlínem, Prahou, Brnem a Vídní. Není to tak, že by to popíralo brněnský železniční uzel a nové nádraží. To s tím nesouvisí. Tento vlak pojede co nejkratší trasou a měl by v budoucnu nahrazovat třeba i leteckou dopravu. Správa železnic na tom intenzivně pracuje. Na nás je, abychom tomu vytvořili funkční terminál, to nebude zastávka jen pro Brňana, ale pro spádovou oblast. Musíme k tomu umět dotáhnout městskou hromadnou dopravu, silnici. Bavíme se, jak má být terminál velký, jakou infrastrukturu potřebuje, což není jednoduché.