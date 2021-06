Puberťákům v ulicích pomáhá Elim. V jejich těžkých letech

/VIDEO/ Investovat do mladé generace, doprovodit puberťáky do života. To je motto letovické neziskové organizace Elim, které se v regionu bezmála dekádu věnuje volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.

V klubech v Boskovicích a Letovicích jich za tu dobu prošlo kolem devíti stovek. „Nechceme konkurovat kroužkům, základním uměleckým školám a podobně. Snažíme se podchytit děti, které se toulají bezcílně po ulicích. Pocházejí třeba ze sociálně slabších nebo rozvrácených rodin a rodiče si kroužky nemohou dovolit,“ říká vedoucí neziskové organizace Pavel Kratochvíl. Doba dospívání není jednoduchá a děti na ulici mohou podle něj začít velmi brzy experimentovat s cigaretami, alkoholem a drogami. „Často trpí tím, že nemají oporu v rodině a po rozvodu se například s jedním s rodičů kontakt zcela vytrácí. Snažíme je proto dostat mezi vrstevníky a nabídnout jim plnohodnotné trávení volného času. V žádném případně nad nimi ale nestojíme. Je to takové doprovázení a směrování,“ vysvětluje Kratochvíl. Velké stěhování nástrojů. V Letovicích opraví uměleckou školu Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkNyní společně s dobrovolníky opravují a přestavují bývalou letovickou diskotéku Fabrika, kterou spolek Elim před časem koupil za zhruba čtyři a půl milionu korun. Má v něm zázemí a po úpravách v něm bude volnočasový klub pro mládež. Milionem a půl přispělo i město. Většinu peněz se podařilo vybrat ve veřejné sbírce. „Kvůli epidemii koronaviru byla spolková činnost utlumená. Aktivity jsme řešili přes internet on-line. Spíš jsme fungovali jako zedníci a řemeslníci. Bývalou diskotéku postupně upravujeme a v září bychom v její části už chtěli rozjet další klubovou činnost,“ dodává Kratochvíl. V plánu mají například novinku v podobě výuky angličtiny pro dvě věkové kategorie. Od září pak má nastoupit nová pracovnice, který vystudovala konzervatoř. V Elimu se tak děti a mládež mohou těšit na zpěv i hraní na hudební nástroje. Podobný volnočasový klub už Elim před čtyřmi lety otevřel v Boskovicích v ulici Kapitána Jaroše. Jmenuje se Plán B a našel zázemí v centru města v prostorách bývalé diskotéky Maják. Návštěvníci si tam můžou zahrát fotbálek, stolní tenis, šipky, kulečník nebo různé stolní hry. Od podzimu pak spolek svoji činnost rozšíří na třetí místo na Blanensku. „Ve Velkých Opatovicích nám město vyšlo vstříc a poskytlo prostory na úřadě, který sídlí v areálu tamního zámku. Budeme tam mít klubovnu,“ uzavírá Kratochvíl.

