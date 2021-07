Zvuk odbíjejícího zvonu se nese hlavním náměstím v Kyjově. Jsou tři hodiny odpoledne a pondělní duchovní svátek svatých Cyrila a Metoděje tady graduje. Od chrámu Nanebevzetí Panny Marie vychází procesí, které se postupně proměňuje od bílé na šatech kněží až po pestré barvy kyjovských lidových krojů.

Jdou směrem k Mariánskému sloupu. Před ní je pódium. Kolem prostranství připravené pro zhruba dva tisíce lidí. Je zaplněné. Primiční mše svatá s novoknězem a místním rodákem Filipem Hochmanem může začít. V Kyjově téměř po třiceti letech. „Přicházíš, abys svou první svatou mši slavil uprostřed těch, se kterými jsi vyrostl a kde jsi vyrostl. Po devětadvaceti letech se celá farnost raduje z toho, že z jejího středu vyrostl kněz,“ vítá děkan kyjovské farnosti Vladimír Mrázek otce Filipa.

Ten své kněžské svěcení přijal poslední červnovou sobotu z rukou arcibiskupa Jana Graubnera v katedrále svatého Václava v Olomouci. O týden později je Filip Hochman mezi svými. „Jsem moc rád, že jste přijali mé pozvání,“ říká dojatý rodák.

Místní farníci mu na závěr předávají dary, mezi nimi ornát a štólu. „Zpočátku jsme nevěděli, co by to mělo být a trochu jsme si lámali hlavy. Nakonec nás inspirovalo to, že prožíváme rok svatého Josefa,“ přibližuje za kolegy otce nového kněze volbu štóly se svatým Josefem a s celou svatou rodinou Vladimír Měchura.

Chvíli po přijetí zmíněné šerpy pro duchovní zamíří Filip Hochman do kostela, kde má udílet novokněžská požehnání pro přespolní. „Mile mě potěšilo, že přijelo tolik lidí, hlavně mých přátel, že jsou tady se mou a podporují mě,“ svěřuje se rodák z Kyjova, kterého vikariát vysílá za mladými věřící do Rajnochovic pod Hostýnskými vrchy. Kousek je spokojený děkan. Od jeho primice uplynulo téměř na den osmnáct let. Tehdejší pocity? „Člověk měl radost, ze služby a z rozhodnutí,“ říká Vladimír Mrázek, který působí v Kyjově devátým rokem. „Pocházím z Přerova, jak říkám nejzbožnějšího města v celé republice, protože se tam i vlaky křižují,“ dodává s humorem děkan.