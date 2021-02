Při třech jízdách v každém směru předjelo zástupce redakce jedoucího nejvyšší povolenou rychlostí dohromady šest aut. Z Tomkova náměstí nahoru do Porgesovy ulice směřovalo spolu s ním nejméně třicet aut, opačným směrem pak zhruba patnáct. Dohromady byla hříšníků necelá čtvrtina. „Z tunelů mám respekt a předepsanou rychlost v nich dodržuji. Poměrně dost řidičů mě ale v Husovickém předjíždí a často i rychle,“ poznamenala řidička Lenka Mai z brněnské Slatiny.

Pracovníci Ředitelství silnic a dálnic v tunelu nedávno připravili kamery s technologií na úsekové měření ke spuštění. V těchto dnech informují policejní prezidium, že jsou způsobilé k provozu. Zkušební začne už od začátku března.

Test Deníku Rovnost v Husovickém tunelu



* Roura ve směru dolů z Porgesovy na Tomkovo náměstí:

- nejvyšší povolená rychlost 40 kilometrů v hodině

- 3 jízdy v čase mezi zhruba 14.30 a 15.00

- 6 aut jedoucích rychleji než povolenou rychlostí

- 15 aut v blízkosti zástupce redakce



* Roura nahoru z Tomkova náměstí do Porgesovy ulice:

- nejvyšší povolená rychlost 60 kilometrů v hodině

- 3 jízdy v čase mezi zhruba 14.30 a 15.00

- 6 aut jedoucích rychleji než povolenou rychlostí

- 30 aut v blízkosti zástupce redakce

Pro zavedení tunelového měření jsou jihomoravští policisté, kteří argumentují bezpečností a plynulostí dopravy v uzavřeném prostoru. „Pokud se uvnitř stane jakákoliv patálie, nastává vždy problém. Řidiči nemají kam utéct, musí se vrátit třeba sto metrů k obslužnému stanovišti,“ vysvětlil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Běžně šedesátkou

Stejně jako na jiných místech v Brně policisté kontrolují dodržování rychlostních limitů i v Husovickém tunelu. Řidiči v něm běžně mohou jezdit šedesátikilometrovou rychlostí. Ve směru na Tomkovo náměstí ale od druhé poloviny ledna musí zpomalit na čtyřicet kilometrů v hodině. „Rychlost jsme snížili kvůli poškození skříně SOS nouzového volání z prosincové nehody. Ukončení omezení předpokládáme v březnu,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Řidiče kamery naostro zkontrolují až při běžném šedesátikilometrovém režimu. „Dřív, jak v tunelu byla běžně šedesátka, rychlost jsem spíš nedodržoval, jezdil v levém pruhu a ostatní předjížděl. Čtyřicítku z mé zkušenosti nyní dodržuje minimum řidičů,“ popsal Tomáš Pánek, který tunelem kvůli práci jezdí až desetkrát za den.

Doplnil, že namísto pevně stanovené nejvyšší rychlosti by se tam mohla zavést regulace rychlosti pomocí osvětlených tabulí a značek. „Přes den bych nechal šedesátku nebo klidně i padesátku a v noci pak sedmdesátku," navrhl mladý muž.

Městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl označil měření rychlosti v tunelu za zbytečné. „Dělníci v létě rozkopou Tomkovo náměstí kvůli stavbě velkého městského okruhu, což bude znamenat obrovský zásah do dopravy. Situace tam bude šílená. Měření nebude mít efekt, když stejně řidiči budou stát kvůli stavbě v tunelu, kde se normálně zastaví často už teď,“ řekl Kratochvíl. Už dřív po předloňské rekonstrukci Husovického tunelu uvedl, že kontrolování řidičů tam nebude prosazovat.

Vybírání pokut za překročení rychlosti v tunelu vnímají představitelé spolku Brno autem jako šikanu řidičů. „Z dřívějších policejních statistik vyplynulo, že překročení rychlosti tvoří asi čtyři promile případů. Pokud se toto bude kasírovat, k výraznému zlepšení bezpečnosti situace nepovede. Nevidíme v tom žádný užitek, tunel není nebezpečný," prohlásil místopředseda spolku David Pokorný.

Peníze z pokut do městské kasy

Spuštění měření a s ním související následné zvýšení objemu přestupků podle Kratochvíla vytvoří tlak na personální a prostorové kapacity magistrátního odboru dopravněsprávních činností. Tamní úředníci pokuty vyřizují. Peníze vybrané z přestupků za překročení rychlosti poputují do městské kasy. Konkrétně do fondu mobility, odkud je zástupci města znovu investují do záležitostí spojených s dopravou, třeba do výstavby parkovacích domů. „Městský rozpočet tímto způsobem rozhodně nechceme plnit za každou cenu," poznamenal Kratochvíl.

Instalovat zařízení pro úsekové měření plánují zástupci Ředitelství silnic a dálnic také v dalších dvou brněnských tunelech, a to v Pisáreckém a Královopolském. S jejich zavedením v obou souhlasí policisté, kteří postoj i v těchto případech zdůvodňují posílením bezpečnosti a plynulosti dopravy. Technologie pro úsekové měření v obou tunelech prozatím není.

V létě se státní silničáři pustí do opravy obou tubusů Pisáreckého tunelu. „Bude se týkat zejména nové technologie v tunelu, to znamená výměny osvětlení, elektrorozvodů a také instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti. V tubusu B se bude jednat ještě také o sanační práce a výměnu povrchu vozovky," upřesnila Trubelíková s tím, že v tubusu A už na podzim museli silniční povrch opravit kvůli nehodě kamionu a úniku ropných látek.

OLDŘICH HALUZA

BARBORA PEŠTÁLOVÁ