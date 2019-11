Jižní Morava - Jak může zmařit život drogová závislost, se dozví děti z Jižní Moravy. V Pohořelicích a Brně naskočí do protidrogového vlaku.

Revolution train - protidrogová prevence. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Do kůže drogově závislých se v pondělí vcítí žáci základní školy v Pohořelicích na Brněnsku. Již podruhé do města dorazil vlak projektu Revolution Train, který pomocí interaktivní zkušenosti upozorňuje na nebezpečí spojené s drogami. Z tamní základní školy do vlaku vyrazí žáci šesté až deváté třídy. „Spolu s nimi půjdou i učitelé, aby jim problematiku dovysvětlili. Důležité je, aby si mladá generace uvědomovala rizika spojená s drogami. Myslím si, že tenhle projekt padne na úrodnou půdu,“ sdělil ředitel školy Stanislav Polák.