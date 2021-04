Lidé sdružení kolem spolku Společně pro Brno vyjadřovali nesouhlas s metodikou zpravodajských služeb Ruska, které jsou podezřelé ze zavinění výbuchů v muničních skladech Vrbětice. Protestující položili na plot konzulátu několik kartonových cedulí a také několik rajčat, která však zůstala ležet na plotě. Hudební kulisu obstaraly písně Karla Kryla a česká hymna. Na akci dohlížela desítka policistů v uniformách i v civilu a vše proběhlo bez incidentů.

Aktivistka Hana Strašáková sdělila: „Oznámení o tom, že za výbuchem ve Vrběticích stojí agenti Ruska, mě naprosto šokovalo. Hlavně z toho důvodu, že bezpečnostní služby o rizicích Ruské federace informují už dlouhodobě, ale prezident Zeman jejich zprávy bagatelizuje a snaží se dělat vše pro to, aby Rusko mělo na naši zemi co největší vliv. Proto by měly obě komory Parlamentu schválit ústavní žalobu na Miloše Zemana a měli bychom naprosto omezit jakékoliv vztahy s Ruskem, především zadávání strategických zakázek."