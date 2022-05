Záběry pro silné povahy zveřejnili i na sociálních sítích. „Zvířata zde při vyhánění z transportních vozů do usmrcovací místnosti jatek musí ze strany zaměstnanců zakoušet sprosté nadávky a ponižování, surové kopání, bití a tahání za uši a ocasy. Zraněná prasata schopná jen pomalé chůze jsou bitím, taháním za uši a probíjením elektrickým pohaněčem nucena rychle vystupovat z vozu. Padají z rampy, nemohoucí jsou tahána lanem za nohu do jateční místnosti. Zraněná kráva je za nohu tahána navijákem do prostoru jatek,“ popsala Martina Žabenská členka spolku Zvířata nejíme.

Zdroj: Youtube

Záběry pořídili aktivisté během několika měsíců. „Dokazuje, že brutální zacházení zaměstnanců se zvířaty je zde běžnou normou. Podle našich informací přiváží na tato jatka chovatelé k zabití i zvířata z bioochovů,” dodala Žabenská.

O celé situaci budou aktivisté jednat v poledních hodinách také se starostou obce Hrabětice. „Požadujeme, aby byla činnost těchto jatek ukončena. Dále žádáme, aby dotyčným zaměstnancům již nikdy nebylo umožněno pracovat se zvířaty,” řekla jedna z účastnic protestu.

Zaměstnanec: jsou to dva roky staré záběry

S majitelem jatek se aktivistům mluvit nepodařilo, podle jejich vyjádření to odmítl. Spojit se s ním nepodařilo ani Deníku Rovnost. Jen zaměstnanec jatek, který se do telefonu odmítl představit, řekl ČTK, že jde o dva roky staré záběry, že vše je vyřešené a víc k tomu nemá co říct a poté zavěsil telefon.

Mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer řekl, že se tím bude organizace dohlížející na správné zacházení se zvířaty zabývat a během dne vydá obsáhlejší vyjádření k této situaci.

Na ranní protest aktivistů dohlíželi i policisté. Zasahovat ale nemuseli. „Po deváté hodině se účastníci rozcházeli, na místě jich bylo dvaadvacet. Názor vyjádřili pokojnou formou bez narušení veřejného pořádku,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.

Jatka provozuje firma Intramo Znojmo.

Aktivisté sestřihaná videa umístili na internetu, aby si je lidé mohli prohlédnout. Spolek dlouhodobě usiluje o to, aby byly povinně na všech jatkách zavedené kamerové systémy, které by sice vždy nezabránily hrubému chování zaměstnanců, ale jejich chování by bylo pod veřejnou kontrolou. Petice, kterou mohou lidé podepisovat, má aktuálně čtyřiadvacet tisíc podpisů.

