Problémy kvůli sněhu. Z vídeňského letiště do Brna jely místo vlaku autobusy

První přímý vlak měl jet v neděli ve čtvrt na deset večer z vídeňského letiště přes Břeclav do Brna. Nakonec ale vůbec nevyjel. Na vině byla sněhová kalamita. "V čas odjezdu, to znamená ve 21:15 odjížděla z letiště Schwechat náhradní autobusová doprava, která vezla cestující přímo do Brna. Náhradní doprava přijela do Brna bez zpoždění," řekla Deníku v pondělí mluvčí RegioJetu, který toto spojení zajišťuje, Alexandra Janoušek Kostřicová.

Veřejná doprava, ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce