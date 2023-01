Nedaleko zahrádky bydlí například Natálie Rovná z Komína. Pozemek pravidelně míjí. Ten dnes již zakrývá plachta, síť i plechové zátarasy a kolemjdoucí tak nemá možnost do něj nahlédnout. Předtím však byla svědkem toho, v jakých podmínkách psi žijí. „To ani nejsou kotce. Kotec si představuji zastřešený a pes tam má hezkou boudu. Tohle jsou klece. Takové ty, co do sebe navzájem zapadají. Psi tam byli v kleci, v létě na přímém slunci, v zimě na sněhu a dešti. Je to hrozné,“ popsala žena.

Kromě nevhodných podmínek na chov jsou v zanedbaném stavu i sami psi, které chovatel množí. Stav jedné z fen, která se od něj dostala k jiné majitelce, byl podle jejích slov žalostný. „Před dvěma lety se ke mně dostala fena, která už byla na chov stará a chovatel ji už nepotřeboval. Z neléčených zánětů v uších neslyšela a i po měsíci z ní vylézali červi. Bála se zvednuté ruky nebo jen projít dveřmi. Po dvou týdnech se u ní projevila babesióza, byla na tom velmi zle,“ popsala Zuzana Krčmářová, která byla s Čumou v minulosti v kontaktu a jeho „styl chovu“ se podle ní nezměnil.

Lidé žijící v přilehlém bytovém domě si stěžovali na zápach a mnohdy i ustavičný štěkot, který se v minulosti rozléhal do sousedního Jundrova. Psů, kterých tam Petr Čuma choval desítky, totiž v poslední době ubývá. Podle místních za podezřelých okolností. „Pán uvádí, že psy neprodává, ani nedaruje, ale s každou návštěvou veterinární správy je jich třeba o deset méně. Údajně je umisťuje do jiných chovatelských stanic. Z jiných zdrojů se mi doneslo, že jsou to psi na zápasy a jejich počet se redukuje prohrami. Nevhodné podmínky jsou tak dost možná špička ledovce obchodu se psy na nelegální zápasy,“ uvedla Romana Votavová, podle níž Čuma za tímto účelem psy chová.

Server iDnes.cz už na začátku prosince přinesl zjištění, že psi, které Čuma prodává, jsou inzerováni značkami, které o výsledcích z psích zápasů vypovídají. Čuma přitom serveru přiznal, že takto označený pes u zákazníka skutečně stoupá v ceně. Že by se zápasů sám účastnil, však odmítl. Mnozí psi však známky zranění nesou.

Že psů v osadě ubývá, potvrdila i starostka Komína Milada Blatná. Během krátké chvíle jich zmizely dokonce dvě desítky. Právě takovéto snížení přitom nakonec bylo důvodem, proč městská část Čumovi psy neodebrala. Krajská veterinární správa jich tam totiž v době pochybení identifikovala jednou tolik. Zabývala se přitom zejména tím, že psi v prosincových mrazech trpěli zimou.

„Ve chvíli, kdy jsme tam přišli, tam nebylo čtyřicet psů, ale necelých dvacet. Psi tam měli podestlanou slámu a my jsme navíc nevěděli, zda to jsou právě ti psi, které veterinární správa doporučila k odebrání. Správa současně konstatovala, že psi jsou v dobrém výživovém stavu, pouze se změnilo počasí. K odebrání tedy nakonec nedošlo,“ vysvětlila starostka s tím, že městský úřad na případu s veterináři i policisty nadále spolupracuje. „Jednáme koordinovaně, situace je ale mnohem komplikovanější,“ sdělila.

Že se případ vyšetřuje, Deníku potvrdila Krajská veterinární správa i brněnští kriminalisté. Sám Čuma se ze stejného důvodu k případu nechtěl vyjadřovat.

Místní lidé se však chovem cítí ohroženi. Počet psů se totiž u Čumy v minulosti snižoval i jejich četnými útěky. Právě Natálie Rovná do míst s vlastním psem kvůli tomu nechodí. „Přestala jsem tam chodit, protože jednu dobu ti psi pořád utíkali, takže to bylo dost nepříjemné,“ popsala. Zuzanu Krčmářovou, která Čumu z minulosti zná, takové chování nepřekvapuje. Psi mu utíkali vždycky a údajně je vypouštěl i sám Čuma. Romana Votavová přitom upozorňuje, že bojoví psi na útěku mohou představovat velké riziko, a to zejména pro pejskaře. Jejich psy totiž mohou napadnout.

Kolik je na pozemku v současné době psů, není jisté. Podle jeho příbuzné jich tam ale v jednu dobu měl více než sto. Přivezl je ze statku v Kosticích. Chybou podle ní bylo, že Čuma o kontrole veterinářů věděl dopředu. „Část psů přesunul do horní části, něco pozamykal, tak to prý dělával i dřív. A psi mizí dál,“ dodala.