Přilba pravděpodobně zachránila život cyklistovi po střetu s osobním autem loni v srpnu v brněnských Bohunicích. Záchranáři muže středního věku převezli s podezřením na poranění hlavy do nemocnice. „Vedle cyklisty ležela roztříštěná helma,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Policisté na jihu Moravy evidovali loni 274 nehod zaviněných cyklistou. Bylo jich o sedmnáct méně než předloni. Krajský policejní ředitel Leoš Tržil přesto považuje do budoucna za nutné zpřísnění zákona. „Používání helmy jako ochranného prvku by měla být podmínka nejen pro lidi do osmnácti let,“ navrhl Tržil.

Opilí cyklisté

Hned ve stovce případů byli cyklisté, kteří zavinili nehodu, pod vlivem alkoholu. Nehod, kde hrál roli, bylo loni v kraji celkem 485. Nejvíc jich zavinili řidiči s víc než 1,5 promile alkoholu. „Navíc nemáme přesný přehled havárií s cyklisty, víme jen o těch, které nahlásí jejich účastníci. Je ale řada dalších, které nevyšetřujeme jako dopravní nehodu,“ připomněl Tržil.

Nošení přilby i u dospělých doporučují také krajští záchranáři. „Denně se setkáváme s případy, kdy helma sehraje klíčovou roli a pacienta, kterého ošetřujeme, ochrání před vážným zraněním,“ zmínila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

I podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky je nošení helmy více než vhodné. Zároveň ale upozornil, že je potřeba, aby ještě nezbytnost této novinky prokázaly výzkumy.

Například Pavel Lacina z Velkých Pavlovic na Břeclavsku souhlasí s povinným nošením přilby u dětí a mládeže do osmnácti let. „Dospělí ať si sami zváží, zda si ji na kolo vezmou, nebo ne. Navázal bych nošení přilby na povolení alkoholu za řídítky,“ podotkl muž.

Aspoň půl promile

Senátoři chtěli několikrát prosadit zrušení nulové tolerance alkoholu za řídítky, ale neuspěli. Naposledy chtěli povolit půl promile. „Nakloněný tomu nejsem. I tak je nehod cyklistů dost,“ sdělil vedoucí břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Především na Břeclavsku je cyklistika velmi oblíbená. Na kole vyráží ven turisté i tamní obyvatelé. Lidé tam za řídítky jezdí za každého počasí i v zimě. Břeclavi se někdy přezdívá moravská Šanghaj. „Letos už registrujeme dva cyklisty, kteří havarovali na náledí,“ zmínil Mach.

Nehody cyklistů na jihu Moravy v číslech:



* počet nehod, které zavinili cyklisté: 274 (rok 2019), 291 (rok 2018), 335 (rok 2017)



* počet nehod, které zavinili cyklisté pod vlivem alkoholu: 100 (rok 2019), 100 (rok 2018), 119 (rok 2017)



* cyklisté jako viníci nehod za rok 2019 v jednotlivých měsících: červenec (41), červen (38), září (37), květen a říjen (28)



* počet všech nehod pod vlivem alkoholu v roce 2019: 313 auto, 100 jízdní kolo, 22 nákladní auto, 15 motocykl