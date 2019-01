Jižní Morava – Bazén, hřiště nebo cyklostezka. Místa, která mají děti i jejich rodiče většinou spojené s hrami a se zábavou. Jenže hlavně v letních měsících právě tam nejčastěji míří auta záchranářů. Úrazů při hrách a sportovních aktivitách podle zdravotníků s blížícími se prázdninami každoročně přibývá. Loni v létě ošetřili v Jihomoravském kraji přes tisíc tři sta pacientů.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Prázdniny ještě nezačaly a záchranáři už mají plné ruce práce s ošetřením dětí. „S blížícími se dvěma měsíci volna bývají méně pozorné. Už se vidí na prázdninách. Nepřemýšlejí nad tím, co se může stát," upozornila mluvčí jihomoravské záchranné služby Barbora Zuchová.

Mnoho letních úrazů podle ní vzniká také z nudy. „Děti nemají co na práci.Vymýšlejí proto různé hry, které jsou pro ně nebezpečné. Rodiče by se proto měli o program pro své potomky postarat," poznamenala Zuchová.

Před několika dny zaměstnaly děti také jihomoravské hasiče. V Letovicích na Blanensku se vydaly na kajaky, jenže přecenily své síly. „Kvůli silnému větru čtveřice nedokázala dopádlovat ke břehu. Z kajaku jim pomohli hasiči. Žádné z dětí se nezranilo," popsala jeden z prvních letních případů mluvčí hasičů Pavla Pražáková.

Právě ve vodě se v létě podle Zuchové odehrávají nejzávažnější případy. Nejvíc dětí v minulosti neutonulo v hlubokých přehradách, ale v domácích bazénech. „Jde hlavně o malé děti ve věku do tří let. Stačí chvilková nepozornost rodičů a může dojít k neštěstí," varovala Zuchová.

S úrazy spojenými s vodními sporty se v létě setkávají také lékaři v nemocnicích. „Nejčastěji k nám vozí pacienty s poraněním páteře. Nejen děti, ale také mladiství a dospělí neuváženě skáčou do mělkých bazénů nebo do vodních toků, kde nevědí, co je pod hladinou. Často se v létě v ordinaci potkáváme také s horolezci, paraglidisty nebo s cyklisty," uvedl lékař brněnské fakultní nemocnice Tomáš Uher.

Záchranáři i lékaři se shodují, že letní úrazy jsou v posledních letech často spojené s pitím alkoholu. „Setkáváme se s tím především u mladistvých, kteří pak ztrácejí zábrany," uvedla Zuchová.

Lidé by si podle Uhra měli uvědomit, že pití alkoholu v teplém počasí může vést nejen ke způsobení závažného úrazu, ale je také těžší opilého ošetřit. „Při operaci takového pacienta je vyšší riziko komplikací. Tito lidé jsou také často agresivní a pomoc odmítají," uvedl lékař.

Alkohol byl v těchto dnech pravděpodobně příčinou dopravní nehody cyklisty v brněnských Bohunicích. Nedýchajícího muže ležícího na zemi s rozbitou hlavou si všiml kolemjdoucí. „Dotyčný po pádu z kola utrpěl velmi vážná zranění. Lékař mu musel zajistit dýchání pomocí intubace a umělé plicní ventilace. Hrozilo také poranění páteře," popsala případ Zuchová.

Muže převezli do nemocnice. „Zranění nemusela být tak vážná, kdyby měl cyklista při jízdě na hlavě přilbu," zdůraznila mluvčí záchranářů.

Ochranné pomůcky mohou při sportu výrazně snížit riziko zranění. „Přilba ochrání mozek. Důležité jsou ale také chrániče končetin a páteřové pásy. Zlomeniny pak bývají méně závažné," řekl Uher. Dodal, že dospělí ani děti je ale příliš nepoužívají.