Jižní Morava /FOTOGALERIE/– Stovky přihlížejících fanoušků prezidenta Miloše Zemana, pár odpůrců i jedinec s transparentem hrdě drženým nad hlavou. Podle něho jezevec patří do lesa a ne na Hrad. Tak to vypadalo při čtvrteční návštěvě Miloše Zemana v Bučovicích na Vyškovsku.

Někteří lidé kvůli ní cestovali i několik desítek kilometrů. Například Marie Pospíšilová, která přijela z Brna. „Jsem velká obdivovatelka pana prezidenta. Přijela jsem ho podpořit a říct mu, že v prezidentských volbách mu dám stoprocentně hlas,“ řekla starší žena. Dodala, že do Bučovic se vypravila, protože prezidentovu návštěvu v Brně z časových důvodů nestihla.

Jeden z mužů při setkání s prezidentem vykřikoval, kterému se nelíbila kauza kolem Čapího hnízda. Prezident mu odpověděl, přestože už prostor pro dotazy skončil. „Byl jsem tam jen na kávě. A vy byste se měl naučit slušnému chování a nepokřikovat na lidi,“ řekl za potlesku většiny přítomných lidí Zeman.

Prezidentovo chování ocenila například Veronika Tichá. „Líbí se mi, že pan prezident je člověk jako my a zbytečně si na nic nehraje. Určitě ho budu volit,“ dodala mladá žena.

Prezident se v průběhu programu vyjádřil k případným předčasným volbám, k novinářům nebo ke své kandidatuře. „Všichni říkají, že dělám předvolební kampaň, ale já rozhodně žádnou nedělám,“ řekl Miloš Zeman.

Na závěr návštěvy dostal od starosty města Jiřího Horáka speciální dárkový koš. „Jde o koš plný potravin a dobrot. Ty jsou všechny přímo od nás z Bučovic,“ upozornil Horák.

Druhý den prezidentské návštěvy zahájil prezident Miloš Zeman ve Strážnici na Hodonínsku. Na setkání s prezidentem přišli jeho kritici s transparenty s nápisy jako "Stydím se za svého prezidenta", a červenými trenkami. Součástí programu bylo i setkání s význačnými podnikateli Jihomoravského kraje ve Strážnici, kde s nimi poobědval.

Nejprve se hlava státu dopoledne setkala se zástupci Strážnice a odpovídala na dotazy místních občanů. Na debatu dorazili, i přes mírné sněžení, nejen Zemanovi kritici, ale i příznivci se zelenými kartami z lepenky. „Děkuji vám za podporu,“ reagoval prezident.

Na diskuzi došlo i na téma přijetí eura. „Jsem pro přijetí, ale nejprve musí Řecko vystoupit z eurozóny,“ vysvětlil Zeman.

Setkání si nenechal ujít ani Jiří Mrenka, který Zemana obdivuje. „Přišel jsem ho podpořit, protože mu moc fandím. Nechápu lidi, kteří na něj nadávají a doufám, že bude zvolený prezidentem znovu,“ uvedl.

Návštěvu prezident zakončil podpisem do pamětní knihy.

Ve středu Zeman navštívil Brno, kde jej přivítal jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Při rozhovoru prezident pochválil nízkou nezaměstnanost a vyšší mzdy. Největším problémem v kraji je podle něj zatím nedostavěná dálnice na Vídeň.

Na setkání se zaměstnanci brněnské firmy Trade Fides při diskuzi vtipkoval. „Práce prezidenta? Není vůbec fyzicky náročná. Pokud ovšem neprcháte před státním převratem,“ odpověděl Zeman na dotaz.

Návštěvu zakončil v Moravském Krumlově na Znojemsku. V pátek prezident návštěvu kraje zakončí v brněnské firmě Zetor a setkáním s lidmi v Letovicích na Blanensku.

Zbývající program prezidentské návštěvy v JMK:

2. den návštěvy

čtvrtek dne 30. listopadu 2017

13:20 - setkání s občany města Strážnice

16:25 - příjezd před městský úřad Bučovice

16:35 - setkání s představiteli města Bučovice a starosty okolních obcí

17:05 - setkání s občany města Bučovice na náměstí Svobody

17:40 - podpis prezidenta republiky do pamětní knihy města

dekorování praporu města stuhou prezidenta republiky

předání daru města prezidentu republiky



3. den návštěvy

pátek dne 1. prosince 2017

10:40 - příjezd do společnosti ZETOR TRACTORS a.s.

11:20 - setkání se zaměstnanci společnosti

12:30 - příjezd před městský úřad Letovice

13:10 - setkání s občany města Letovice na Masarykově náměstí

podpis prezidenta republiky do pamětního listu

dekorování praporu města stuhou prezidenta republiky

předání daru města prezidentu republiky

15:30 - tisková konference prezidenta republiky k ukončení návštěvy Jihomoravského kraje v Hotelu Pod Zámkem, Boskovice



Zdroj: hrad.cz (změna programu vyhrazena)