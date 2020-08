Zeman měl podle plánu s manželkou Ivanou navštívit Jihomoravský kraj od 1. do 3. září. V plánu měl setkání s hejtmanem Bohumilem Šimkem (za ANO) i dalšími představiteli kraje, zahájení školního roku, návštěvu některých měst a obcí a významných společností. Setkat se měl také s občany.

Po úterním úrazu Pražský hrad připouštěl, že je cesta ohrožena. Zeman byl ale podle úřadu připraven na jižní Moravu odcestovat. Znamenalo by to ale úpravu programu.

Ve svém prvním volebním období Zeman kraje objížděl pravidelně. Po obhájení mandátu své cesty významně omezil.

Zeman si podle zástupců Pražského hradu zranění způsobil pádem poté, co se po sledování večerních zpráv v televizi rozhodl jít bez hole. Už delší dobu trpí neuropatií nohou, kvůli níž musí při chůzi používat hůl.

Převezen byl do ÚVN, kde mu lékaři operovali pravou paži. Implantovali mu do ní titanový šroub. Podle dosavadních informací by si rekonvalescence prezidenta měla vyžádat šest až osm týdnů. Zástupci Hradu uváděli, že se Zeman po operaci cítí velmi dobře a už zahájil rehabilitaci.

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář ve čtvrtek ČTK řekl, že za Zemanem dochází fyzioterapeut, se kterým cvičí. Prezident podle kancléře již chodí po pokoji a delší dobu seděl v křesle, kde studoval pracovní materiály. Pokud nenastanou žádné komplikace, do domácí péče by měl být propuštěn v sobotu, uvedl Mynář.