Brno - Lidé, kteří mají nárok na preventivní prohlídky a nechodí na ně, dostanou od zdravotních pojišťoven pozvánku. V Jihomoravském kraji jich budou desetitisíce.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Moje maminka na rakovinu prsu zemřela. Podcenit prevenci se mi proto zdá jako hazard se životem, říká Brňanka Jiřina Novotná. Proto pravidelně chodí na prohlídky. Stejně jako každé ženě ve věku nad pětačtyřicet let jí vyšetření jednou za dva roky platí pojišťovna.

Takto zodpovědných lidí je však málo. Proto se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo spustit preventivní akci za víc než sto milionů korun. Od konce roku tak pojišťovny začnou obesílat vybrané lidi. „Pozveme všechny, kdo mají na prohlídky ze zákona nárok, ale nechodí na ně," vysvětlil postup mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Pozvánky dostanou odborníky vytipované cílové skupiny. Podle typu nádorového onemocnění to budou například muži ve věku mezi padesáti a sedmdesáti lety, ženy už od pětadvaceti. „Celkově dostane pozvánku až tři a půl milionu lidí," poznamenala mluvčí ministerstva zdravotnictví Viktorie Plívová.

Posílání pozvánek

- muži i ženy ve věku nad padesát let: nádor tlustého střeva a konečníku



- ženy od pětadvaceti let: rakovina děložního čípku



- ženy nad pětačtyřicet let: nádor prsu

Masarykův onkologický ústav v Brně akci vítá. „Doufám, že přijde hodně lidí. Kapacitně jsme na to připraveni," sdělil ředitel zařízení Jiří Vorlíček. Například na vyšetření prsu přijde ročně do ústavu osmnáct tisíc žen. „Je to asi dvaapadesát procent těch, které mají na preventivní prohlídku nárok," vysvětlil Vorlíček.

Upozornil, že onkologický ústav nabízí také placené prohlídky, které jsou součástí jejich preventivního programu. Podle ředitele Vorlíčka je o ně velký zájem.

Preventivní projekt potrvá dva roky a bude mít dvě fáze. V prvních několika měsících obešlou pojišťovny vytipované lidi. Následně budou znovu zvát ty, kteří do roka po obdržení první pozvánky na prohlídku nepřijdou.

Tichý dodal, že Všeobecná zdravotní pojišťovna má už zvací dopisy hotové. „Jedná se o osm vzorových pozvánek. Sedm pro ženy a jednu pro muže. Záleží na kombinaci věku, pro který jsou dané preventivní prohlídky určené a toho, kterou z nich už pojištěnec absolvoval," sdělil mluvčí. Dodal, že už jen čekají na pokyn ministerstva, aby mohli pozvánky začít rozesílat.

Původně měl totiž program za sto sedm milionů korun začít už letos v září. Nakonec se ale odsouvá, pravděpodobně na konec tohoto roku.

Podle ministerstva zdravotnictví zdržela akci hlavně jednání s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. „S každou z nich to řešíme zvlášť, konečné znění smluv ale musí být jednotné. V současné době ještě čekáme na stanovisko externího hodnotitele evropských fondů, který musí vše posoudit," vysvětlila mluvčí ministerstva Plívová. Projekt totiž z velké části pokryjí evropské dotace.