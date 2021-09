Tisk přesného trojrozměrného modelu se navíc neomezuje pouze na srdce. „Existují specifické oblasti srdečních struktur, kdy potřebujeme detailní znalost 3D anatomie. Ač máme výborné možnosti v oblasti CT vyšetření i magnetické rezonance, úplně reálný pohled na konkrétní orgán nebo na srdeční strukturu nám to nedá,“ uvedl přednosta Interní kardiologické kliniky bohunické nemocnice Petra Kala.

Okluder je zařízení, které chirurgové zavedou do poškozeného srdce, přičemž v něm zůstane napořád. Proto potřebují perfektní znalost operovaného orgánu. Ve Fakultní nemocnici Brno jsou nově schopni na 3D tiskárně vytisknout dokonalý model takového srdce a rozhodnout o nejvhodnějším postupu při operaci.

