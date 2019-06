Nepříjemný pískot otravuje hlavně ve večerních hodinách lidi na jihu Moravy. Komárů je letos daleko více, než v předchozích letech. Nejvíce se jich vylíhlo v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje u rakouských hranic. Důvodem jsou silné deště v minulých týdnech.

Komáři na jihu Moravy

-intenzita výskytu: nejvíce za poslední čtyři roky

-největší výskyt: v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje na Břeclavsku, daří se jim především v lužních lesích

-jak se rozmnožují: líhnou se v tůních, které pravidelně vznikají při velkých deštích

-prostředek proti komárům: repelent

-kalamita: hrozí v případě dalších vydatných dešťů

-největší komáří kalamity na jihu Moravy: po povodních v letech 1997, 2006 a 2010; lidé i soutěžili, kdo nachytá nejvíce komárů

Podle odborníka na tento hmyz Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice se komáři v regionu letos přemnožili. „Poslední čtyři roky nebyli takřka vůbec. Přírodní podmínky jim ale nahrávají, i když kalamitní stav ještě není,“ řekl.

Nejvíce komárů jde po lidské krvi v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje na Břeclavsku. „Hustotu larev jsme tam zjistili velkou. Ale bylo to celkem daleko od Lanžhota, větší problém to znamená pro Rakušany, nemají nás za to rádi,“ podotkl Šebesta.

Jen s repelentem nyní vychází ven kastelán zámečku Pohansko nedaleko Břeclavi Pavel Gajda. „U rybníka už bohužel večer nevysedávám. Kolik je komárů v oboře Soutok si netroufám odhadovat, ale bude jich hodně,“ sdělil.

Přítomnost otravného hmyzu pociťuje i majitel hodonínského přístaviště U Jezu František Ondruš. V areálu hubí komáry speciálním postřikem. „Tři čtyři roky komáři nebyli, lidé si odvykli,“ míní.

Ještě více je jich v blízkém lužním lese. „Jít v podvečer Očovským lesem není žádná legrace. Dokonce jsme uvažovali o tom, že opět vyhlásíme soutěž v chytání komárů. V roce 1997 po povodních někdo za minutu nachytal 108 komárů. Rekord by sice nepadl, ale mohla to být zábava pro lidi,“ zmínil Ondruš.

Komáři zlobí také turisty v Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku. „Díky repelentu se dá večer vyjít ven. Pamatujeme horší situace,“ konstatoval správce zámeckého parku v Lednici na Břeclavsku Oto Bernad.

Zvýšeného počtu komárů si všiml i Miroslav Doležel ze Senetářova na Blanensku. „Dcera byla na skautské výpravě na přespání v Rakoveckém údolí a vrátila se s napuchlou tváří. Asi až za dva dny jí splaskla,“ řekl.

Komáři, kteří se nyní vyskytují na jihu Moravy, nejsou pro lidi nebezpeční. „Jsou nepříjemní, ale významnými přenašeči chorob nejsou,“ uvedl Šebesta.

Podotkl, že v době povodní byla situace ještě daleko horší. „Vyhráno ale ještě nemáme. Řeky jsou nyní v normálu. Jenže začne vydatně pršet, zvednou se jejich hladiny a objeví se další komáři,“ poznamenal Šebesta.

Při největších komářích kalamitách přišly velké deště ještě později. V roce 1997 v červenci, v roce 2006 v srpnu, v roce 2014 dokonce až v říjnu.

MICHAL HRABAL

LADISLAV ZOUHAR