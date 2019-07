„Posedět si před hospodou od devíti hodin večer je problém. Musíme pod stoly zapalovat spirály, které svým kouřem odhání komáry,“ popsal situaci Lanžhoťan Zdeněk Uher.

Přemnožený hmyz v okolí Břeclavi trápí hlavně rybáře. Večerní chytání se pro ně stává nemožným. „Tento rok je to obzvlášť kruté. Trpí i zvěř, která vychází z lesů na cesty plná komárů,“ postěžoval si hospodář Moravského rybářského svazu Jiří Balga.

Lanžhotský rodák Uher je milovníkem koní a do lužních lesů v okolí města vyjíždí často. „Komárů jsou mraky, museli jsme dokonce koupit koním síťky na hlavu,“ svěřil se.

Situace je o něco lepší v kempu u Nových Mlýnů. „Přemnožení komárů nepociťuji, ven moc nevycházím. Ale ubytovaní lidé si na štípance stěžují,“ řekla Jindra Husárková z kempu Pálava. Podle ní otravný hmyz zákazníky od ubytování v kempu neodrazuje.

Před otravným hmyzem varují i krajští hygienici. „Výskyt komárů dosáhl vrcholu. Jejich líhniště v lesích už jsou suchá, ale mohou se množit i v sudech s vodou,“ upozornil hygienik Oldřich Šebesta.

Zahrádkáři by si podle Šebesty měli své nádrže s vodou zakrývat, aby se v nich hmyz nemohl líhnout. „Pokud lidé larvy komárů v sudech objeví, měli by vodu co nejrychleji spotřebovat,“ radí odborník.

LADISLAV ZOUHAR