Na své oblíbené televizní pořady se zatím nepodívá. Brňan Petr Konicar si zakoupil nový set-top box, většina programů mu však stále nejde. „Až po čase jsem zjistil, že kromě set–top boxu musí být upravená i anténa. Ta stávající totiž signál DVB–T2 údajně nepřijímá. Volal jsem tedy anténáři a ten má na následující dny plno,“ sdělil Konicar. Že přechod na nové vysílání není tak jednoduchý, jak si mysleli, už zjistili i další Jihomoravané. Spoustu práce kvůli tomu teď mají technici.

Vyšší zájem o úpravu antén zaznamenal například Vladimír Bílý z Adamova na Blanensku. „Nejvíce práce jsme měli do konce července, kdy přechod nastal. Většina lidí chtěla být do té doby připravená. Avšak i nadále zaznamenávám zvýšený zájem. Opozdilců, co to neřešili, je poměrně dost,“ řekl šéf firmy Antény Bílý.

Zájem je především ze strany důchodců. „Hlavně starší lidé si neumí televizi naladit sami, tak nám volají, abychom jim pomohli,“ poznamenal vedoucí firmy Svoboda a syn telekomunikační montáže Michal Svoboda.

Podle Bílého měly problémy dvě skupiny lidí. První si zakoupila nový set-top box nebo televizi, ale o úpravě antény buď nevěděla, nebo danou informaci nepochopila. „Mnohem častější byla skupina druhá, která si nechala upravit anténu a myslela si, že to stačí,“ řekl Bílý.

Nefunkčnost některých programů netrápí pouze jednotlivce. V Nebovidech na Brněnsku lidé přijímají programy kvůli slabému signálu jen díky obecní kabelovce. A problém na její anténě znamená nesnáze pro všechny. „Při přechodu na DVB-T2 se u nás začaly míchat různé frekvence, které tam vůbec nemají být. Od konce července vypadávají všechny stanice České televize,“ upozornil místostarosta Blahoslav Dobeš.

Od 29. července, kdy jižní Morava přešla z DVB-T na nový standard DVB-T2, zaznamenávají těžkosti lidí s příjmem signálu v Českých Radiokomunikacích, které vysílání zprostředkovávají. Mluvčí firmy Anna Tůmová potvrdila, že je nutné upravit anténu. „Není to pouze o tom, koupit si nový přijímač. Školíme techniky, aby věděli, co musí udělat, aby anténa přijímala signál DVB–T2,“ informovala Tůmová. Podotkla, že technici u antény vymění pouze část, nemění ji celou.

Tůmová také upozornila na seznam proškolených firem. „Lidé mohou na internetových stránkách najít firmy po celé republice. Poté si zvolí svůj region a objeví se jim technici, kteří anténu upraví,“ doplnila. Seznam těchto firem je k dispozici na www.dvbt2overeno.cz

